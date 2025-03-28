Kapolri Hadiri Safari Ramadhan di Polda DIY, Perkuat Silaturahmi dan Sinergisitas

DIY - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri acara Safari Ramadhan di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jumat (28/3/2025). Kapolri bersilaturahmi dengan seluruh Ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat hingga unsur Forkopimda dalam kegiatan tersebut.

Dalam kesempatan itu diserahkan juga santunan dari Kapolri kepada anak yatim-piatu. Dilanjutkan dengan kegiatan buka Puasa bersama.

Terkait kegiatan Safari Ramadhan, Sigit sebelumnya menuturkan bahwa, acara merupakan ajang untuk terus menjalin silaturahmi dan semakin menguatkan sinergisitas antara TNI, Polri, Ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat dan seluruh unsur elemen lainnya.

Selain itu, kata Sigit, kegiatan ini juga bersamaan dengan momentum Bulan Suci Ramadhan serta menyambut Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran. Dengan terwujudnya sinergisitas, Sigit menyebut, akan menciptakan situasi kamtibmas yang aman, lancar dan damai.

"Kita harapkan dengan sinergisitas yang ada kegiatan semua berjalan aman, lancar dan tertib demikian pula dengan sinergitas yang ada kita harapkan stabilitas kamtibmas politik, keamanan tetap terjaga," ujar Sigit.