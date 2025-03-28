Puluhan Ribu Kendaraan Diprediksi Serbu Tol Cikampek Utama Saat Puncak Arus Mudik Malam Ini

KARAWANG - PT Jasa Marga Transjawa Tol (JTT) memprediksi masih akan terdapat puluhan ribu kendaraan yang melintasi Gerbang Tol Cikampek Utama (Cikatama) pada Jumat (28/3/2025) malam ini. Dengan demikian puncak arus mudik akan terjadi.

Vice President Corporate Secretary and Legal PT Jasa Marga Transjawa Tol, Ria Marlinda Paallo menyebut pihaknya memprediksi akan ada 102.975 kendaraan yang melintas pada Jumat. Sementara, berdasarkan data pada pukul 19.08 WIB tercatat 73.943 kendaraan telah melintasi GT Cikatama.

"Puncak prediksi kami itu di 102.975 (kendaraan) dan itu pasti akan terlihat di hari ini karena shift 1 saja itu sudah mencapai di 40-an ribu. Jadi kita masih memprediksikan bahwa hari ini sampai dengan nanti malam itu akan prediksi puncak mudik Lebaran," ucap Ria kepada wartawan di GT Cikatama, Jumat (28/3/2025).

Pemudik diprediksi akan menggunakan waktu malam hari setelah Salat Tarawih atau selepas melakukan Sahur. Pola seperti ini menurutnya telah terjadi sejak periode musim lebaran 2025 dimulai.

"Jadi melihat dari karakteristik pengguna jalan yang mudik, itu biasanya memilih waktu perjalanan mereka itu setelah buka puasa atau traweh gitu ya, atau pada saat selesai sahur. Jadi memang dilihat dari kemarin, shift 1 dan shift 3 itu cukup tinggi angkanya," ucap Ria.