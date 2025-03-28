Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tinjau Stasiun Tugu DIY, Kapolri Sapa dan Bagikan Bingkisan ke Pemudik

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Jum'at, 28 Maret 2025 |20:14 WIB
Tinjau Stasiun Tugu DIY, Kapolri Sapa dan Bagikan Bingkisan ke Pemudik
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo Tinjau Arus Mudik di Stasiun Tugu. Foto: Dok IST.
A
A
A

DIY - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau langsung pelaksanaan arus mudik Lebaran di Stasiun Tugu Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jumat (28/3/2025), malam. 

Dalam kesempatan tersebut, Sigit menyapa serta berdialog dengan para pemudik yang berangkat dari Stasiun Tugu. Selain itu, Sigit juga memberikan beberapa bingkisan kepada masyarakat. 

"Dari mana, bu," tanya Sigit. 

"Dari Jakarta, pak," jawab salah satu pemudik tersebut. 

"Jaga kesehatan, hati-hati di jalan dan selamat berkumpul bersama keluarga tercinta ya," tambah Sigit. 

 

Halaman:
1 2
      
