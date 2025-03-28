Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

385.110 Pemudik Tercatat Lintasi GT Cikatama, Melonjak 101,5 Persen

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Jum'at, 28 Maret 2025 |21:30 WIB
385.110 Pemudik Tercatat Lintasi GT Cikatama, Melonjak 101,5 Persen
GT Cikatama (Foto: Dok Jasamarga)
A
A
A

JAKARTA - Ratusan ribu kendaraan pemudik tercatat meninggalkan wilayah Jabodetabek mengarah ke Timur Transjawa melalui Gerbang Tol Cikampek Utama (Cikatama) pada H-4 Lebaran atau Kamis 27 Maret 2025 kemarin. Angka tersebut melonjak 100 persen lebih dari lalu lintas normal.

"PT Jasamarga Transjawa Tol  (JTT) mencatat sebanyak 385.110 kendaraan menuju Wilayah Timur Trans Jawa melalui Gerbang Tol (GT) Cikampek Utama. Total volume kendaraan yang melewati GT Cikampek Utama ini naik 101,5% jika dibandingkan lalu lintas normal sebanyak 191.077 kendaraan," ujar Vice President Corporate Secretary & Legal PT JTT Ria Marlinda Paallo dalam keterangannya, Jumat (28/3/2025).

Ria menambahkan, peningkatan volume kendaraan terus terjadi, tercatat pada data shift 1 tanggal 28 Maret 2025 sebanyak 44.289 kendaraan menuju Wilayah Timur Trans Jawa melalui Gerbang Tol (GT) Cikampek Utama. 

"Total volume kendaraan yang melewati GT Cikampek Utama ini naik 388,79% jika dibandingkan lalu lintas normal sebanyak 9.061 kendaraan,” ucapnya.

PT Jasamarga Transjawa Tol juga mencatat volume lalu lintas pada periode libur Hari Raya Idul Fitri 1446 H / Lebaran 2025 di Wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai berikut:

1. Wilayah Jawa Tengah
a. GT Kalikangkung

Volume kendaraan GT Kalikangkung menuju Semarang pada H-10 sampai dengan H-4 periode libur Hari Raya Idul Fitri 1446 H / Lebaran 2025, tercatat sebanyak 193.469 kendaraan atau naik 93,81% dari lalu lintas normal sebanyak 99.825 kendaraan. Untuk kendaraan yang meninggalkan Semarang tercatat sebanyak 99.254 kendaraan atau naik 3,66% dari lalu lintas normal sebanyak 95.745 kendaraan.

 

