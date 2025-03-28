Advertisement
NASIONAL
HOME NEWS NASIONAL

Anggota DPR Syahrul Aidi Berangkatkan Ratusan Pemudik Gratis ke Kampar

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Jum'at, 28 Maret 2025 |21:00 WIB
JAKARTA - Anggota Komisi V DPR RI, Syahrul Aidi Maazat memberangkatkan ratusan pemudik perantau asal Riau. Mereka diberangkatkan dengan menggunakan tiga unit bus dengan rute Jakarta-Kampar (Riau) secara gratis.

Mudik gratis ini merupakan tahun kedua yang digelar oleh legislator dari daerah pemilihan (dapil) Riau II itu bekerjasama dengan Persatuan Masyarakat Kampar Jakarta (PMKJ) dan mahasiswa Kampar dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 2025.

Anggota DPR RI sekaligus Dewan Pembina Persatuan Masyrakat Kampar Jakarta (PMKJ), Syahrul Aidi Maazat bersukur program mudik gratis ini berjalan dengan lancar. Ia juga berteriM kasih kepada Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang telah membantu berikan fasilitas.

"Terima kasih kepada semua pihak yang mendukung program mudik gratis ini sehingga kita berhasil memfasilitasi saudara-saudara kita yang ada di perantauan untuk pulang kampung berkumpul bersama keluarganya," kata Syahrul Aidi dalam sambutannya, Jumat (28/3/2025).

Syahrul Aidi berharap program mudik gratis ini dapat terus berlanjut untuk membantu masyarakat, khususnya warga Kempar untuk bisa pulang kampung dengan nyaman dan aman.

“Dan untuk tahun berikutnya dengan jumlah yang lebih besar dan jangkauan yang lebih luas seluruh Riau,”ujarnya.

"Setiap tahun, kami ingin terus menghadirkan program ini agar semakin banyak pemudik yang terbantu dan bisa merayakan Lebaran bersama keluarga di kampung halaman,” tandasnya

Rombongan mudik itu tiba di Balai Bupati Kampar di Bangkinang pada 27 Maret dan disambut langsung oleh DPR RI, Syahrul Aidi Maazat, Bupati Kampar, Ahmad Yuzar, Wakil Bupati, Misharti, Ketua DPRD Kampar, Ahmad Taridi.

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Kampar, Ahmad Yuzar mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak terutama kepada Syahrul Aidi Maazat dan pihak lain yang membantu menyukseskan acara “Baliok Basamo” PMKJ tersebut.

"Kami dari pemerintahan Kampar mengucapkan selamat datang kepada para pemudik warga Kampar yang datang dari Jakarta," kata Ahmad Yuzar.

 

Topik Artikel :
Lebaran Mudik 2025 mudik
