KNPI Sesalkan Dugaan Penghinaan terhadap Habib Idrus

JAKARTA – Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI), menyesalkan dugaan penghinaan terhadap ulama besar asal Sulawesi Tengah, Habib Idrus bin Salim Al Jufrie, atau yang dikenal sebagai Guru Tua.

Dugaan penghinaan tersebut dilakukan oleh Muhammad Fuad Riyadi (Gus Fuad) dalam sebuah potongan video viral yang beredar di media sosial. Gus Fuad diduga menyebut almarhum dengan sebutan tidak pantas.

"Kami sangat menyesalkan kejadian ini, apalagi terjadi di bulan suci Ramadan, di mana seharusnya kita memperbanyak kebaikan dan menebarkan kedamaian,”ujar Ketua Umum DPP KNPI, Muhammad Ryano Panjaitan, Jumat (28/3/2025).

“Namun, justru seorang penceramah seperti Gus Fuad mengucapkan hal yang tidak pantas terhadap Allahyarham Habib Idrus di depan publik," sambung Ryano yang juga alumni Pesantren Alkhairaat.

Ryano menegaskan bahwa sepanjang hidupnya, Guru Tua dikenal sebagai sosok yang mencintai ilmu.

Salah satu wujud nyata dari kecintaannya terhadap pendidikan adalah pendirian lembaga pendidikan Islam Alkhairaat, yang hingga kini terus berkontribusi bagi umat, khususnya di Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Maluku.

Oleh karena itu, Ryano mengimbau umat Islam, khususnya jamaah dan santri Alkhairaat, agar tetap tenang dan menyerahkan sepenuhnya kasus penghinaan ini kepada pihak berwenang.