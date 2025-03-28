Indeks Pembangunan Manusia Tangsel Tertinggi di Banten, Kemiskinan Terendah

TANGSEL – Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Tangerang Selatan (Tangsel) mendapai nilai 84,16 sekaligus menjadi yang tertinggi di Banten. Hal itu tertuang dalam laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Tahun 2024.

Selain itu, angka kemiskinan di Tangsel 2,36 dan pengangguran 5,09 menjadi yang terendah di Banten. Capaian tersebut membuktikan bahwa Tangsel menjadi kota dengan pertumbuhan dan kesejahteraan terbaik di Banten.

Menurut Wali Kota Tangsel, Benyamin Davnie, capaian tersebut merupakan hasil dari berbagai kebijakan ekonomi dan sosial yang strategis. Kemudian, berfokus pada kesejahteraan masyarakat dalam beberapa tahun terakhir.

"Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas hidup warga melalui berbagai program pembangunan yang berkelanjutan. IPM yang tinggi menunjukkan bahwa pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi warga Tangsel terus mengalami peningkatan," kata Benyamin dalam keterangannya, Kamis (27/3/2025).

Tangsel juga terus mempertahankan standar tertinggi dalam tata kelola keuangan, yang dibuktikan dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI selama tiga tahun berturut-turut. Sedangkan dalam hal pelayanan dasar, enam sektor utama seperti kesehatan, pendidikan, ketertiban, dan sosial, pekerjaan umum, perumahan, juga menunjukkan capaian positif dengan tingkat partisipasi yang tinggi dari masyarakat.

Realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada 2024 juga berhasil mencapai target yakni Rp2,3 triliun atau 103,21 persen dari pagu yang ditetapkan. Capaian tersebut didukung optimalisasi pajak daerah serta inovasi di berbagai sektor pelayanan publik.