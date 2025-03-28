Kronologi Lengkap FBR Bentrok dengan Ormas Bantara di Kelapa Gading, 3 Orang Jadi Korban

JAKARTA – Dua kelompok organisasi masyarakat (Ormas) bentrok di depan rumah makan Jalan Pengangsaan Dua, Kelapa Gading Kota, Jakarta Utara. Kamis (27/3) kemarin. Kedua ormas yang bentrok dari Forum Betawi Rempug (FBR) dan Bantara.

Dalam peristiwa bentrokan tersebut, 3 orang jadi korban. Dua dari pihak FBR dan satu orang dari ormas Bantara.

Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Ahmad Fuady mengatakan, belasan orang diamankan di Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara untuk dimintai keterangan.

"15 orang telah diamankan dan saat ini dalam proses pemeriksaan dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara," ujar Fuady saat dikonfirmasi, Jumat (28/3/2025).

Fuady mengatakan motif sementara perihal penguasaan lahan. Namun pihaknya masih mendalami motif bentrok tersebut.

"Motif masih dalam penyelidikan namun menurut keterangan dari beberapa saksi terkait dengan penguasaan lahan," ucapnya.

Kronologi kejadian berawal saat ormas FBR Gardu 091 ditugaskan oleh perempuan berinisal ED yang mengaku sebagai pemilik tanah di lokasi kejadian. Dia menugaskan FBR menjaga lahan yang dijadikan sebagai rumah makan dan gudang tisu.

Selanjutnya pada Kamis siang, pengacara ED ingin memasang plang di dalam gudang dan tiba-tiba datang 10 orang ormas Bantara menghalangi dan mengeroyok pengacara tersebut.

Massa Ormas FBR Gardu 091 mencoba membantu pengacara ED tetapi juga ikut dikeroyok yang menyebabkan dua korban terluka yakni P dan AM.