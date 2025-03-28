Pintu Masuk Contraflow Arah Cikampek Dipindahkan ke KM 47

JAKARTA - Atas diskresi kepolisian, Jasa Marga melakukan pemindahan pintu masuk contraflow dari KM 36 ke KM 47 di Tol Jakarta-Cikampek (Japek), Jumat (28/3/2025). Pemindahan ini dilakukan pada pukul 12.52 WIB.

"Setelah sebelumnya diberlakukan perpanjangan contraflow KM 36 sampai dengan KM 70 arah Cikampek Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek pukul 11.37 WIB, atas diskresi Kepolisian PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) lakukan pemindahan pintu masuk contraflow di KM 36 dan dipindahkan ke KM 47 arah Cikampek," kata VP Corporate Secretary and Legal PT Jasamarga Transjawa Tol, Ria Marlinda Paallo dalam keterangan.

Adapun dia menyampaikan, volume kendaraan yang mengarah ke Cikampek kini mulai mengalami peningkatan. "Saat ini, lalu lintas kendaraan arah Cikampek pada Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek terpantau volume kendaraan mulai meningkat," ujarnya.

Di sisi lain, pihaknya mengimbau agar para pengendara untuk selalu mengutamakan keselamatan dalam berkendara. "Memastikan kendaraan dalam keadaan prima, saldo uang elektronik cukup, mengisi daya dan bahan bakar sebelum memulai perjalanan serta membawa bekal untuk menghindari kerumunan atau kepadatan di rest area," pungkasnya.



(Arief Setyadi )