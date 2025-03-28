Pasar Lontar Jaya Koja Kebakaran, 14 Mobil Damkar Dikerahkan

JAKARTA - Kebakaran melanda Pasar Lontar Koja, Jakarta Utara pada Jumat (28/3/2025). Adapun objek yang terbakar merupakan bangunan kios pedagang.

"Bangunan umum perdanganan yang berlokasi di Jalan Mawar IV, RW.11, Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara," tulis keterangan akun X, @humasjakfire.

Untuk memadamkan api, sebanyak 14 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi.

"Meluncur ke TKP dengan mengerahkan 14 unit dan 70 personel. Operasi pemadaman dimulai pukul 14.51 WIB," tambahnya.

Setelah adanya upaya pemadaman, perambatan api berhasil dilokalisir petugas pada pukul 15.09 WIB.

"Operasi pemadaman masuk ke tahap pendinginan untuk mengurai material yang mudah terbakar agar tidak menyisakan api maupun asap," ucapnya.

Hingga kini, belum diketahui apa yang menyebabkan api membesar di lokasi tersebut.

(Puteranegara Batubara)