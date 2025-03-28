Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Bahaya, Banyak Pemudik Motor Bawa Muatan Berlebih

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Jum'at, 28 Maret 2025 |18:14 WIB
Bahaya, Banyak Pemudik Motor Bawa Muatan Berlebih
Pemudik motor (Foto: Ari Sandita/Okezone)
A
A
A

CIREBON - Pada H-3 atau Jumat (28/3/2025) Lebaran 2025 diprediksi menjadi puncak arus mudik di jalur Pantura Cirebon. Saat ini, terpantau arus mudik didominasi oleh pemudik roda dua, hanya saja banyak yang membawa muatan berlebih.

Berdasarkan pantauan pada sekira pukul 15.00 WIB, arus lalu lintas di jalur Pantura Cirebon tampak ramai lancar meski terdapat peningkatan jumlah pemudik. Kepadatan hanya terjadi di sekitar lampu merah, putaran balik, hingga persimpangan jalan sebagaimana yang ada di lampu merah Palimanan, kawasan Plumbon, hingga simpang Kedawung.

Adapun arus lalu lintas di kawasan Tegalgubug hingga Arjawinangun tampak ramai cenderung lancar. Hanya saja, pemudik yang didominasi sepeda motor itu banyak yang membawa muatan berlebih.

Kondisi tersebut sangat mengkhawatirkan, misalnya saja pemudik roda dua, tak sedikit yang membawa istri dan dua orang anaknya menggunakan motor matic. Di bagian depan, dia membawa barang dan anaknya, sedangkan di bagian belakang dia membawa anak dan istrinya, dilanjutkan membawa barang dengan cara diikat ke bagian behel motor serta disanggah kayu. 

Kondisi tersebut cukup memprihatinkan, lantaran pengemudi tak bisa leluasa berkendara, saat melindas lubang jalanan pun rawan kecelakaan, laju kendaraan pun tak bisa dilakukan dengan kencang. Alhasil, waktu tempuh bakal lebih lama dibandingkan berkendara dengan kondisi normal.

 

Halaman:
1 2
      
