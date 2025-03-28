Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polda Metro Prediksi Malam Ini Terjadi Lonjakan Pemudik

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 28 Maret 2025 |19:25 WIB
Polda Metro Prediksi Malam Ini Terjadi Lonjakan Pemudik
Ilustrasi mudik (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA - Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Latif Usman menyampaikan bahwa puncak arus mudik lebaran 2025 sudah terjadi sejak semalam. Ia memprediksi pada malam ini pun bakal ada lonjakan volume kendaraan.

"Puncak mudik mulai tadi malam sudah ada peningkatan yang signifikan, perkiraan malam ini juga ada peningkatan," kata Latif kepada wartawan, Jumat (28/3/2025).

Ia menyampaikan, pihaknya telah melakukan pengecekan melalui udara di jalur mudik. Berdasarkan penglihatannya terjadi peningkatan volume kendaraan di Tol Dalam Kota.

"Tentunya kami tadi juga sudah mengecek melalui udara dengan pak Wakapolda, memang dari 3 penjuru, yaitu dari dalam kota, dari pondok indah, dari tanjung Priok, memang tadi mengalami peningkatan," ucapnya.

Kini, kata dia, rekayasa contraflow sedang berlangsung di Tol Jakarta-Cikampek dimulai dari KM 47 sampai KM 70. Skema One way pun kemungkinan akan diberlakukan hingga pintu Tol Kalikangkung, Jawa Tengah.

"Selanjutnya 70 sampai Kalikangkung ini mungkin sudah dilakukan one way. mudah mudahan arus yang dari Jakarta bisa segera terangkut ke arah Timur jauh terutama," ujarnya.
 

(Arief Setyadi )

      
