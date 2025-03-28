Urai Macet Libur Lebaran, Angkot di Jalur Puncak Bogor Bakal Diliburkan Sementara

BOGOR - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat berencana untuk meliburkan operasional angkot di sepanjang Jalur Puncak, Kabupaten Bogor. Rencana tersebut sebagai salah satu solusi mengurai kepadatan lalu lintas saat libur panjang Hari Raya Idul Fitri 1446 H.

"Kang Dedi Mulyadi, Gubernur Jabar memiliki program salah satunya untuk mengurangi angka kemacetan di Hari Raya Idul Fitri dan jelang liburan Hari Raya Idul Fitri. Maka, Gubernur Jabar memiliki kebijakan memberikan santunan dari Baznas Provinsi Jawa Barat, dan Baznas Kab Bogor juga yaitu kepada para sopir-sopir angkot untuk berlibur selama 7 hari, di wilayah Puncak Cisarua, lalu yang kedua di wilayah Cipanas Cianjur," kata Bupati Bogor Rudy Susmanto, Jumat (28/3/2025).

Dengan begitu, angkot yang jumlahnya cukup banyak bisa merayakan Hari Raya Idul Fitri berkumpul bersama keluarga masing-masing. Sehingga, jumlah angkot jauh lebih berkurang di jalanan.

"Yang mendata langsung dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat. Jadi programnya dari Pemprov Jabar, diturunkan programnya di Kabupaten Bogor dan kedua di Kabupaten Cianjur," jelasnya.

Diketahui, kompensasi yang diberikan sejumlah uang sebesar Rp3 juta. Uang tersebut disalurkan sebanyak dua kali, yakni Rp1,5 juta selama arus mudik dan sisanya seminggu setelah Hari Raya Idul Fitri.

"Di Kabupaten Bogor yang kami lihat, 1,5 juta langsung diberikan langsung secara simbolis, mekanisme seluruhnya bisa ditanyakan langsung kepada Dinas Perhubungan Jawa Barat," pungkasnya.

(Arief Setyadi )