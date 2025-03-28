Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Urai Macet Libur Lebaran, Angkot di Jalur Puncak Bogor Bakal Diliburkan Sementara

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Jum'at, 28 Maret 2025 |19:50 WIB
Urai Macet Libur Lebaran, Angkot di Jalur Puncak Bogor Bakal Diliburkan Sementara
Jalur Puncak Bogor (Foto: Putra R/Okezone)
A
A
A

BOGOR - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat berencana untuk meliburkan operasional angkot di sepanjang Jalur Puncak, Kabupaten Bogor. Rencana tersebut sebagai salah satu solusi mengurai kepadatan lalu lintas saat libur panjang Hari Raya Idul Fitri 1446 H.

"Kang Dedi Mulyadi, Gubernur Jabar memiliki program salah satunya untuk mengurangi angka kemacetan di Hari Raya Idul Fitri dan jelang liburan Hari Raya Idul Fitri. Maka, Gubernur Jabar memiliki kebijakan memberikan santunan dari Baznas Provinsi Jawa Barat, dan Baznas Kab Bogor juga yaitu kepada para sopir-sopir angkot untuk berlibur selama 7 hari, di wilayah Puncak Cisarua, lalu yang kedua di wilayah Cipanas Cianjur," kata Bupati Bogor Rudy Susmanto, Jumat (28/3/2025).

Dengan begitu, angkot yang jumlahnya cukup banyak bisa merayakan Hari Raya Idul Fitri berkumpul bersama keluarga masing-masing. Sehingga, jumlah angkot jauh lebih berkurang di jalanan.

"Yang mendata langsung dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat. Jadi programnya dari Pemprov Jabar, diturunkan programnya di Kabupaten Bogor dan kedua di Kabupaten Cianjur," jelasnya.

Diketahui, kompensasi yang diberikan sejumlah uang sebesar Rp3 juta. Uang tersebut disalurkan sebanyak dua kali, yakni Rp1,5 juta selama arus mudik dan sisanya seminggu setelah Hari Raya Idul Fitri.

"Di Kabupaten Bogor yang kami lihat, 1,5 juta langsung diberikan langsung secara simbolis, mekanisme seluruhnya bisa ditanyakan langsung kepada Dinas Perhubungan Jawa Barat," pungkasnya.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/337/3191592/pemerintah-4J8j_large.jpg
Libur Nataru 2026, Kemenag Siapkan 6.919 Masjid untuk Pemudik dan Musafir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/09/338/3129528/mudik-0bae_large.jpg
One Way Nasional Efektif Bikin Arus Balik Lancar, Pemudik Apresiasi Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/09/337/3129463/mudik-Vs5N_large.jpg
Mudik Lebaran Usai, 1,8 Juta Kendaraan Kembali ke Jabotabek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/08/338/3128980/ilustrasi_mudik_naik_bus_dari_jakarta-9TNi_large.jpg
Jumlah Pemudik Naik Bus di Jakarta Menurun Saat Lebaran 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/07/337/3128890/kondisi_jalur_gentong_di_arus_balik_lebaran-3eIu_large.jpg
Hampir 1 Juta Kendaraan Melintas di Jalur Gentong Sepanjang Arus Mudik dan Balik Lebaran 2025, Motor Juaranya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/06/337/3128539/tim_pemantau_kemenko_polkam-N51R_large.jpg
Tim Pemantau Kemenko Polkam: Masyarakat Puas dengan Pelayanan Mudik Lebaran
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement