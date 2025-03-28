H-3 Lebaran, 69.969 Pemudik Tinggalkan Jakarta dengan Armada Bus

JAKARTA - Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo mengatakan hampir 70 ribu pemudik meninggalkan Jakarta dan sekitarnya menggunakan armada bus dari tujuh terminal di Ibukota pada Jumat (28/3/2025) atau H-3 Lebaran. Sedangkan kedatangan pemudik dari sejumlah daerah mencapai 20 ribu lebih.

"Berdasarkan data hingga 28 Maret 2025 jam 13.00 WIB bahwa jumlah penumpang yang berangkat dari 7 terminal tersebut sebanyak 69.969 dan yang tiba sebanyak 22.194 sehingga total 92.163 penumpang," ucap Syafrin saat dikonfirmasi, Jumat.

"Kenaikan jumlah penumpang menunjukkan warga Jakarta sudah melakukan perjalanan kembali ke kampung halaman," tambahnya.

Syafrin menjelaskan pemantauan arus penumpang baik keberangkatan maupun ketibaan dilakukan di 4 Terminal Utama dan 3 Terminal Bantuan di Jakarta. Berdasarkan pemantauan pada 27 Maret 2025 (H-4 lebaran) terdapat kenaikan arus penumpang berangkat sebesar 57.41% dibandingkan hari-hari biasa dengan rincian kenaikan jumlah penumpang sebagai berikut :

- Terminal Utama

Pemantauan dilakukan di sejumlah terminal utama yaitu Terminal Terpadu Pulo Gebang, Terminal Kampung Rambutan, Terminal Kalideres, dan Terminal Tanjung Priok. Pada terminal-terminal ini tercatat kenaikan jumlah penumpang sebesar 46,11%.

- Terminal Bantuan

Pemantauan juga dilakukan di sejumlah terminal bantuan yaitu Terminal Lebak Bulus, Terminal Angke, dan Terminal Grogol. Pada terminal-terminal ini terdapat kenaikan penumpang sebesar 282,31%.



(Arief Setyadi )