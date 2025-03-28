Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Rekayasa Lalin Disiapkan Antisipasi Macet di Objek Wisata Jakarta Saat Libur Lebaran, Jalur ke Ragunan Bakal Satu Arah

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Jum'at, 28 Maret 2025 |23:00 WIB
Rekayasa Lalin Disiapkan Antisipasi Macet di Objek Wisata Jakarta Saat Libur Lebaran, Jalur ke Ragunan Bakal Satu Arah
Ilustrasi Rekayasa Lalu Lintas. Foto: Dok Okezone.
JAKARTA - Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo mengatakan pihaknya menyiapkan rekayasa lalu lintas (lalin) antisipasi kepadatan objek wisata Jakarta saat libur Lebaran. Bahkan khusus Taman Margasatwa Ragunan (TMR) akan diterapkan sistem satu arah.

"Pasca-Lebaran nanti juga akan dilakukan manajemen rekayasa lalulintas pada beberapa lokasi wisata. Seperti contoh Ragunan, ini akan kita lakukan penerapan satu arah. Jadi SSA akan dilakukan di Ragunan nanti pasca lebaran, memantau perkembangan pengunjung nanti. Di mana pada pukul 6.00 WIB sampai dengan pukul 10.00 WIB pagi nanti itu satu arah ke arah selatan. Kemudian, untuk sore hari, juga akan satu arah ke arah utara," ujar Syafrin kepada wartawan di Muara Angke, Jakarta Utara, Jumat (28/3/2025).

"Sehingga harapannya Setelah menuju ke Taman Margasatwa Ragunan, kemudian kembalinya sore hari juga bisa lancar lalu lintas yang menuju ke TB Simatupang, Jakarta Selatan," tambahnya.

Syafrin menyebutkan rekayasa lalin juga akan diterapkan di kawasan Ancol Taman Impian, Monumen Nasional (Monas), Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Pantai Indah Kapuk (PIK) dan Kota Tua.

"Karena itu juga menjadi destinasi wisata baru warga yang melaksanakan perayaan lebaran, pasca, hari raya," ucapnya.

(Puteranegara Batubara)

      
