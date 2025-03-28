Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pertebal Pengamanan Mudik, Polresta Bandara Soetta Terjunkan K-9 hingga Jibom

Felldy Utama , Jurnalis-Jum'at, 28 Maret 2025 |20:22 WIB
Pertebal Pengamanan Mudik, Polresta Bandara Soetta Terjunkan K-9 hingga Jibom
Bandara Soekarno Hatta (Foto: Dok Okezone)
TANGERANG - Kapolres Bandara Soekarno-Hatta, Kombes Ronald F.C Sipayung menyebut jika pihaknya telah mempertebal keamanan pada hari ini, Jumat (28/3/2025). Hal ini dilakukan lantaran pada hari ini, merupakan puncak arus mudik di Bandara Soekarno-Hatta.

"Kemarin itu jumlah pengguna jasa pesawat udara sebanyak 174 ribu, dan hari ini sedikit lebih meningkat sekitar 178 ribu. Artinya memang puncak arus mudik itu terjadi hari ini," kata Ronald.

Sesuai dengan prediksi, Polresta Bandara Soekarno-Hatta telah menyesuaikan rencana pengamanan. Setidaknya, ada 6 pos yang didirikan di seluruh terminal Bandara Soekarno-Hatta.

"Termasuknya ada penebalan-penebalan yang kita terima perbantuan seperti kegiatan pengecekan menggunakan sarana anjing pelacak, K-9 yang secara rutin melakukan pengawasan kemudian kita juga mendapatkan BKO dari jibom Sat Brimob Gegana untuk mengantisipasi gangguan-gangguan Kamtibmas lainnya," ujarnya.

Ia bersyukur, secara umum dari laporan yang didapat selama operasi ketupat sampai H-3 atau hari ini, Wilayah hukum Bandara Soekarno-Hatta berjalan kondusif. Dimana, nihil angka kecelakaan lalu lintas dan nihil laporan masyarakat terkait kejahatan.

"Tentu kegiatan ini akan terus kami lakukan meskipun hari ini kita prediksi puncak tapi besok kita prediksi juga masih cukup tinggi walaupun tidak setinggi hari ini," pungkasnya.
 

(Arief Setyadi )

      
