Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Puncak Arus Mudik, Ratusan Penumpang Berangkat dari Terminal Lebak Bulus

Felldy Utama , Jurnalis-Jum'at, 28 Maret 2025 |20:50 WIB
Puncak Arus Mudik, Ratusan Penumpang Berangkat dari Terminal Lebak Bulus
Pemudik di Terminal Lebak Bulus (Foto: Felldy Utama/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kepala Terminal Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Mochammad Iman Syafril menyebut hari ini, Jumat (28/3/2025) merupakan puncak arus mudik lebaran tahun 2025.

"Prediksi hari ini H-3 puncak arus mudik sampai menjelang lebaran," kata Iman saat dikonfirmasi Okezone.

Ia menduga, banyak penumpang memilih keberangkatan pada hari ini lantaran sudah masuknya cuti bersama. Sehingga, penumpang banyak memilih untuk berangkat menggunakan bus pada hari ini.

Berdasarkan data angkutan lebaran yang telah dimutakhirkan sejak siang tadi, tercatat ada 580 penumpang yang telah diberangkatkan. Total, sebanyak 22 bus yang telah berangkat.

Mayoritas keberangkatan bus menuju daerah-daerah di Pulau Jawa. Namun, ada juga sebagian dengan tujuan Sumatera.

Jumlah ini belum ditambah dengan data keberangkatan sejak siang hingga malam nanti. Ia mengira, jumlah penumpang yang akan berangkat sore hingga malam hari juga angkanya tinggi.

Sementara, berdasarkan pantauan di lokasi pada sore ini, penumpang telah membludak menunggu kedatangan bus di kursi tunggu terminal. Di sisi lain, antrean bus juga terjadi di pintu masuk terminal Lebak Bulus ini.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/337/3191592/pemerintah-4J8j_large.jpg
Libur Nataru 2026, Kemenag Siapkan 6.919 Masjid untuk Pemudik dan Musafir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/09/338/3129528/mudik-0bae_large.jpg
One Way Nasional Efektif Bikin Arus Balik Lancar, Pemudik Apresiasi Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/09/337/3129463/mudik-Vs5N_large.jpg
Mudik Lebaran Usai, 1,8 Juta Kendaraan Kembali ke Jabotabek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/08/338/3128980/ilustrasi_mudik_naik_bus_dari_jakarta-9TNi_large.jpg
Jumlah Pemudik Naik Bus di Jakarta Menurun Saat Lebaran 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/07/337/3128890/kondisi_jalur_gentong_di_arus_balik_lebaran-3eIu_large.jpg
Hampir 1 Juta Kendaraan Melintas di Jalur Gentong Sepanjang Arus Mudik dan Balik Lebaran 2025, Motor Juaranya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/06/337/3128539/tim_pemantau_kemenko_polkam-N51R_large.jpg
Tim Pemantau Kemenko Polkam: Masyarakat Puas dengan Pelayanan Mudik Lebaran
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement