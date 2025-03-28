Puncak Arus Mudik, Ratusan Penumpang Berangkat dari Terminal Lebak Bulus

JAKARTA - Kepala Terminal Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Mochammad Iman Syafril menyebut hari ini, Jumat (28/3/2025) merupakan puncak arus mudik lebaran tahun 2025.

"Prediksi hari ini H-3 puncak arus mudik sampai menjelang lebaran," kata Iman saat dikonfirmasi Okezone.

Ia menduga, banyak penumpang memilih keberangkatan pada hari ini lantaran sudah masuknya cuti bersama. Sehingga, penumpang banyak memilih untuk berangkat menggunakan bus pada hari ini.

Berdasarkan data angkutan lebaran yang telah dimutakhirkan sejak siang tadi, tercatat ada 580 penumpang yang telah diberangkatkan. Total, sebanyak 22 bus yang telah berangkat.

Mayoritas keberangkatan bus menuju daerah-daerah di Pulau Jawa. Namun, ada juga sebagian dengan tujuan Sumatera.

Jumlah ini belum ditambah dengan data keberangkatan sejak siang hingga malam nanti. Ia mengira, jumlah penumpang yang akan berangkat sore hingga malam hari juga angkanya tinggi.

Sementara, berdasarkan pantauan di lokasi pada sore ini, penumpang telah membludak menunggu kedatangan bus di kursi tunggu terminal. Di sisi lain, antrean bus juga terjadi di pintu masuk terminal Lebak Bulus ini.

(Arief Setyadi )