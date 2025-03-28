Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tak Takut Ditilang, Warga Mudik Naik Gerobak Motor Roda 3 ke Subang

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 28 Maret 2025 |22:02 WIB
Tak Takut Ditilang, Warga Mudik Naik Gerobak Motor Roda 3 ke Subang
Warga mudik naik gerobak motor roda 3 (Foto: Danandaya Arya Putra/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Berbeda dengan para pemudik yang biasanya menggunakan kendaraan roda dua atau empat. Warga Jakarta Barat, Daryono memilih menggunakan gerobak motor roda tiga untuk menuju kampung halamannya di Subang, Jawa Barat. Bahkan, ia mengaku tak khawatir jika di jalan nanti akan ditilang polisi. 

Sebab, dia percaya diri karena kendaraan yang dibawa memiliki surat-surat yang lengkap. Apalagi, memang setiap tahun kendaraan roda tiga ini selalu ia gunakan dalam perjalanan mudik.

"Nggak (khawatir ditilang), Pajak- pajak hidup, sudah biasa," kata Daryono ketika melintas jalur mudik di Kota Bekasi, Jumat (28/3/2025).

Daryono menceritakan bahwa sanak keluarga sudah lebih dulu melakukan perjalanan mudik dengan menggunakan kendaraan roda dua. Dia sengaja membawa motor roda tiga ini untuk mengangkut barang bawaan keluarga ke kampung halaman.

"Jadi keluarga pakai motor duluan. (Motor roda tiga) Ini biar barangnya (sisa barang yang) diangkut semua," ucapnya.

Ia menceritakan, perjalanan dari Jakarta ke Subang biasanya memakan waktu paling lama 4 jam. Namun, jika arus lalu lintas lancar hanya membutuhkan waktu 3 jam.

"Kalau lancar sih, 3 jam sudah sampai," tuturnya.
 

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/337/3191592/pemerintah-4J8j_large.jpg
Libur Nataru 2026, Kemenag Siapkan 6.919 Masjid untuk Pemudik dan Musafir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/09/338/3129528/mudik-0bae_large.jpg
One Way Nasional Efektif Bikin Arus Balik Lancar, Pemudik Apresiasi Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/09/337/3129463/mudik-Vs5N_large.jpg
Mudik Lebaran Usai, 1,8 Juta Kendaraan Kembali ke Jabotabek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/08/338/3128980/ilustrasi_mudik_naik_bus_dari_jakarta-9TNi_large.jpg
Jumlah Pemudik Naik Bus di Jakarta Menurun Saat Lebaran 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/07/337/3128890/kondisi_jalur_gentong_di_arus_balik_lebaran-3eIu_large.jpg
Hampir 1 Juta Kendaraan Melintas di Jalur Gentong Sepanjang Arus Mudik dan Balik Lebaran 2025, Motor Juaranya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/06/337/3128539/tim_pemantau_kemenko_polkam-N51R_large.jpg
Tim Pemantau Kemenko Polkam: Masyarakat Puas dengan Pelayanan Mudik Lebaran
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement