Tak Takut Ditilang, Warga Mudik Naik Gerobak Motor Roda 3 ke Subang

JAKARTA - Berbeda dengan para pemudik yang biasanya menggunakan kendaraan roda dua atau empat. Warga Jakarta Barat, Daryono memilih menggunakan gerobak motor roda tiga untuk menuju kampung halamannya di Subang, Jawa Barat. Bahkan, ia mengaku tak khawatir jika di jalan nanti akan ditilang polisi.

Sebab, dia percaya diri karena kendaraan yang dibawa memiliki surat-surat yang lengkap. Apalagi, memang setiap tahun kendaraan roda tiga ini selalu ia gunakan dalam perjalanan mudik.

"Nggak (khawatir ditilang), Pajak- pajak hidup, sudah biasa," kata Daryono ketika melintas jalur mudik di Kota Bekasi, Jumat (28/3/2025).

Daryono menceritakan bahwa sanak keluarga sudah lebih dulu melakukan perjalanan mudik dengan menggunakan kendaraan roda dua. Dia sengaja membawa motor roda tiga ini untuk mengangkut barang bawaan keluarga ke kampung halaman.

"Jadi keluarga pakai motor duluan. (Motor roda tiga) Ini biar barangnya (sisa barang yang) diangkut semua," ucapnya.

Ia menceritakan, perjalanan dari Jakarta ke Subang biasanya memakan waktu paling lama 4 jam. Namun, jika arus lalu lintas lancar hanya membutuhkan waktu 3 jam.

"Kalau lancar sih, 3 jam sudah sampai," tuturnya.



(Arief Setyadi )