HOME NEWS MEGAPOLITAN

Sempat Ditutup, Contraflow KM 47-70 Tol Jakarta-Cikampek Kembali Diterapkan

Nur Khabibi , Jurnalis-Jum'at, 28 Maret 2025 |23:20 WIB
Sempat Ditutup, Contraflow KM 47-70 Tol Jakarta-Cikampek Kembali Diterapkan
Ilustrasi Contraflow di Jalan Tol. Foto: Dok IST.
A
A
A

JAKARTA - PT Jasa Marga Transjawa Tol (JTT) mengumumkan contraflow pada KM4-70 Tol Jakarta-Cikampek arah timur kembali diterapkan setelah sebelumnya ditutup. Penerapan rekayasa lalu lintas itu atas diskresi kepolisian. 

"Pada pukul 20.18 WIB, PT JTT sempat lakukan penutupan rekayasa lalu lintas contraflow KM 47-KM 70 arah Cikampek Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek. Kemudian rekayasa lalu lintas contraflow tersebut dibuka kembali pada pukul 21.03 WIB," tulis keterangan resmi PT JTT Jumat (28/3/2025). 

Vice President Corporate Secretary & Legal PT JTT Ria Marlinda Paallo mengimbau pengguna jalan tol Trans Jawa.

“Kami mengimbau pengguna jalan tol Trans Jawa untuk mengutamakan keselamatan, mempersiapkan diri sebelum memasuki perjalanan di jalan tol," ujarnya. 

"Pastikan diri dan kendaraan dalam kondisi prima, memastikan kecukupan daya, BBM dan saldo uang elektronik, serta mematuhi rambu-rambu dan arahan petugas di lapangan," sambungnya. 

Pengguna jalan tol juga dapat memperbarui informasi perjalanan dengan mengunduh aplikasi Travoy 4.5 serta hubungi One Call Center 24 jam Jasa Marga di nomor 14080 untuk mendapatkan informasi lalu lintas terkini.

(Puteranegara Batubara)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
