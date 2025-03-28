Pemudik Motor Padati Jalur Kalimalang Malam Ini

JAKARTA - Arus mudik Lebaran 2025 yang diprediksi terjadi hari ini terlihat di Jalur Arteri Kalimalang, Kota Bekasi arah Pantura, Jumat (28/3/2025). Pasalnya makin malam terjadi peningkatan volume kendaraan yang melintas di Jalur Arteri tersebut atau tepatnya di Persimpangan lampu jalan Mall Bekasi Cyber Park.

Guna mengantisipasi penumpukan volume kendaraan, memprioritaskan kendaraan dari Kalimang menuju Pantura dengan memberikan jalan dua kali lampu hijau. Artinya kendaraan tetap bisa melintas meskipun lampu jalan berwarna merah.

"Saat ini saya di persimpangan BCP perempatan Jalan Ahmad Yani dengan Kalimalang kota Bekasi semakin malam, semakin ramai pengiriman dari jakarta menuju ke arah Pantura," kata Kanit Turjawali Satlantas Polres Metro Bekasi Kota, AKP Parwoto di Pos Lantas Simpang BCP, Jumat (28/3/2025) malam.

"Kita sudah upaya dari anggota satuan lalulintas Polres Metro Bekasi Kota melakukan rekayasa lalulintas dengan memprioritaskan penuh dengan dua kali lampu hijau untuk pengarakan agar pemudik tidak menumpuk di perempatan Kalimalang," sambungnya.

Dia menyampaikan jika kemarin hari, peningkatan volume kendaraan di jalur tersebut terjadi pada sore hari. "Betul jadi Peningkatannya sekarang lebih malam dari kemarin, kalau kemarin sore sudah ada peningkatan volume kendaraan arah Pantura," tuturnya.

Adapun pihaknya memprediksi jika penurunan volume kendaraan malam ini akan turun pada pukul 00.00 WIB.

"Ya kita prediksi mudah-mudahan nanti jam 00.00 WIB sudah selesai karena kita biasanya mereka berangkat dari rumah untuk mudik selesai salat tarawih," pungkasnya.

