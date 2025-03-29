Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mengenal Desain Bangunan di Era Kerajaan Majapahit

Avirista Midaada , Jurnalis-Sabtu, 29 Maret 2025 |05:05 WIB
Mengenal Desain Bangunan di Era Kerajaan Majapahit
Kerajaan Majapahit (foto: illustrasi)
JAKARTA - Sejumlah bangunan di masa Kerajaan Majapahit konon didesain dengan tiga kelompok. Bangunan ini termasuk untuk candi dan bangunan permukiman sekitar ibu kota Majapahit, sebagaimana penelitian dari para sejarawan dan arkeolog.

Arsitektur bangunan Majapahit pertama didominasi oleh arsitektur Jawa kuno. Dimana arsitek ini memilik ciri konstruksi bangunannya dari kayu yang merupakan tiang berdiri di atas tanah, mempunyai kolong, dan tanpa pemisah ruang.

Pemisah ruang hanya dilakukan dengan menggunakan kain atau bahan tidak permanen, yang pada siang hari dapat dilepaskan. Sedangkan penutup menurut Prof. Parmono Atmadi, pada "Bungai Rampai Arsitektur dan Pola Kota Keraton Majapahit", pada "700 Tahun Majapahit Suatu Bunga Rampai", atap menggunakan alang - alang atau ijuk.

Arsitektur Majapahit lama juga konon banyak dijumpai di masa itu. Arsitektur ini memiliki ciri konstruksi bangunan dari kayu, yang berdiri di atas batur, dan masih belum ada pembatas yang permanen. Penutup atapnya sudah genting. Bangunan semacam ini dapat berfungsi sebagai pendapa atau bale, maupun sebagai tempat untuk istirahat atau tidur.

 

Halaman:
1 2
      
