Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ketika Imam Masjid Agung Demak Gugur Usai Perang Lawan Majapahit

Avirista Midaada , Jurnalis-Sabtu, 29 Maret 2025 |06:05 WIB
Ketika Imam Masjid Agung Demak Gugur Usai Perang Lawan Majapahit
Perang kerajaan (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Pertempuran sengit terjadi antara Kerajaan Demak dan Majapahit. Bahkan konon pertempuran ini membuat Kerajaan Demak sempat kewalahan dan nyaris kalah menghadapi sisa-sisa pasukan Majapahit yang memang terkenal kekuatannya. 

Konon salah satu imam Masjid Agung Demak yakni Sunan Ngudung gugur ketika harus berhadapan dengan pasukan Majapahit. Sunan Ngudung atau yang juga disebut Sunan Undung berangkat ke medan pertempuran dengan menggunakan baju Antakusuma. 

Baju itu dipinjamnya dari Sunan Kalijaga sebelum peperangan melawan Majapahit. Sosoknya dikisahkan "Sajarah Wali Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati : Naskah Mertasinga", sebagai panglima perang ketika melawan Majapahit. Tapi sayang Sunan Ngudung harus menelan kekalahan ketika berhadapan dengan Adipati Teterung. 

Ketika Sunan Ngudung gugur saat mengenakan baju Antakusuma itu ada sebuah kejadian menarik dan di luar akal manusia. Konon baju Antakusuma yang dipakai Sunan Ngudung itu tiba-tiba datang berada di masjid. 

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/337/3164338//kerajaan_majapahit-ynpb_large.jpg
Pernikahan Tragis Putri Sunda yang Mengguncang Kerajaan Majapahit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/337/3164336//peninggalan_kerajaan_majapahit_di_era_raja_hayam_wuruk_salah_satunya_berupa_kawasan_candi_sumberawan-JmIK_large.png
Keindahan Asrama Sagara, Taman Misterius di Rimba Kerajaan Majapahit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/340/3161695//majapahit-ePFG_large.jpg
Misteri Lokasi Kerajaan Majapahit Timur yang Dipimpin Bhre Wengker
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/337/3161333//hayam_wuruk-amIK_large.jpg
Hobi Seni Unik Raja Muda Majapahit yang Bertakhta 39 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/337/3161007//perang_kerajaan-Nzfe_large.png
Pemberontakan Ranggalawe: Konflik Loyalitas di Awal Berdirinya Majapahit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/340/3158167//hayam-sH4Y_large.jpg
Sifat Hayam Wuruk Berkuasa di Majapahit: Dermawan hingga Sampingkan Ego Pribadi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement