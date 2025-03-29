Ketika Imam Masjid Agung Demak Gugur Usai Perang Lawan Majapahit

JAKARTA - Pertempuran sengit terjadi antara Kerajaan Demak dan Majapahit. Bahkan konon pertempuran ini membuat Kerajaan Demak sempat kewalahan dan nyaris kalah menghadapi sisa-sisa pasukan Majapahit yang memang terkenal kekuatannya.

Konon salah satu imam Masjid Agung Demak yakni Sunan Ngudung gugur ketika harus berhadapan dengan pasukan Majapahit. Sunan Ngudung atau yang juga disebut Sunan Undung berangkat ke medan pertempuran dengan menggunakan baju Antakusuma.

Baju itu dipinjamnya dari Sunan Kalijaga sebelum peperangan melawan Majapahit. Sosoknya dikisahkan "Sajarah Wali Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati : Naskah Mertasinga", sebagai panglima perang ketika melawan Majapahit. Tapi sayang Sunan Ngudung harus menelan kekalahan ketika berhadapan dengan Adipati Teterung.

Ketika Sunan Ngudung gugur saat mengenakan baju Antakusuma itu ada sebuah kejadian menarik dan di luar akal manusia. Konon baju Antakusuma yang dipakai Sunan Ngudung itu tiba-tiba datang berada di masjid.