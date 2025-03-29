Hari Raya Nyepi, Prabowo: Semoga Ida Sang Hyang Widhi Wasa Melimpahkan Berkah

JAKARTA - Presiden Indonesia, Prabowo Subianto turut mengucapkan selamat Hari Raya Nyepi 2025 kepada umat Hindu yang jatuh pada Sabtu 29 Maret 2025.

"Selamat Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1947," kata Prabowo melalui akun Instagram resmi kepresidenan @presidenrepublikindonesia, Sabtu (25/3/2025).

Prabowo pun berdoa untuk semua umat Hindu yang tengah merayakan Nyepi agar senantiasa diberikan berkah yang melimpah oleh Tuhan yang Masa Esa.





Prabowo juga mendoakan agar Tuhan dapat menerangi setiap langkah saudara-saudara beragama Hindu di Indonesia, terutama pada momen Hari Raya Nyepi 2025.

"Semoga Ida Sang Hyang Widhi Wasa senantiasa melimpahkan berkah, menerangi setiap langkah kita, serta menghadirkan kedamaian dan harmoni dalam kehidupan," katanya.



(Arief Setyadi )