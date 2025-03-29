Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Didominasi Pemudik Motor, Jalur Pantura Karawang Terpantau Ramai Lancar

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Sabtu, 29 Maret 2025 |10:46 WIB
Didominasi Pemudik Motor, Jalur Pantura Karawang Terpantau Ramai Lancar
Jalur Pantura Karawang (Foto: Jonathan Simanjuntak/Okezone)
KARAWANG - Arus lalu lintas di Jalan Raya Pantura, Karawang ramai lancar pada H-2 Idul Fitri 1446 H atau pada Sabtu (29/3/2025) pagi. Tak ada kepadatan pemudik di sekitar jalanan ini.

Pantauan di lokasi pukul 09.00 WIB terlihat arus lalu lintas menuju ke Jawa Tengah terlihat ramai lancar. Dua lajur kendaraan yang tersedia pun bisa melaju tanpa hambatan.

Di lokasi terlihat kendaraan yang melintas mayoritas merupakan pengguna sepeda motor. Barang bawaan berupa dus-dus atau koper terikat terlihat menandakan pengendara hendak pulang kampung.

Adapun terpantau juga arus lalu lintas menuju arah Jakarta juga ramai lancar. Meski demikian, kendaraan roda empat terlihat lebih banyak yang ke arah Jakarta.

Tak sedikit pemudik yang ditemukan di tenda-tenda buatan masyarakat di sekitar Jalan Pantura ini. Mereka terlihat merenggangkan kakinya untuk beristirahat sejenak.

 

