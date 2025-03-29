Saksikan Hasil Sidang Isbat Penentuan Idul Fitri di Portal dan Youtube Official Okezone

JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) akan menggelar Sidang Isbat untuk menentukan 1 Syawal 1446 H atau Hari Raya Idul Fitri 2025. Sidang Isbat akan digelar hari ini, Sabtu 29 Maret 2025 petang di Kantor Kemenag, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat.

Penetapan awal Syawal dilakukan dengan menggunakan dua metode, yaitu hisab (perhitungan astronomi) dan rukyat (pengamatan hilal). Proses tersebut sesuai Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah.

"Sidang Isbat untuk menetapkan awal Syawal akan dilaksanakan pada 29 Maret 2025, seperti biasa, kami juga melaksanakan sidang pada 29 Syakban untuk menetapkan awal Ramadhan, dan 29 Zulkaidah untuk menetapkan awal Zulhijjah," kata Dirjen Bimas Islam Abu Rokhmad.

Rukyatul Hilal akan dilakukan di 33 titik di seluruh Indonesia, dengan satu titik di setiap provinsi, kecuali Bali. Sebab, di Pulau Dewata bertepatan dengan perayaan Nyepi.

Berdasarkan kriteria MABIMS, imkanur rukyat dianggap memenuhi syarat apabila posisi hilal mencapai ketinggian 3 derajat dengan sudut elongasi 6,4 derajat.