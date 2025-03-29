Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Tinjau Bandara Soetta, Kapolri Instruksikan Jajaran Rutin Patroli Pastikan Pemudik Aman-Nyaman

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Sabtu, 29 Maret 2025 |13:01 WIB
Tinjau Bandara Soetta, Kapolri Instruksikan Jajaran Rutin Patroli Pastikan Pemudik Aman-Nyaman
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tinjau Bandara Soetta pastikan pemudik aman dan nyaman (Foto: Dok/Puteranegara Batubara)
JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan pengecekan langsung pengamanan dan pelayanan arus mudik Lebaran 2025 di Bandara Soekarno Hatta (Soetta), Sabtu (29/3/2025). Peninjauan tersebut juga dilakukan bersama para Menteri dan pihak terkait lainnya. 

"Jadi dari pemantauan kami terkait dengan jalur darat dan kemarin juga kita melihat stasiun kereta dan hari ini kita melihat secara langsung dan menanyakan kepada masyarakat yang menempuh perjalanan dengan menggunakan udara," kata Sigit di Terminal 1 Bandara Soetta. 

Dalam hal ini, Sigit menginstruksikan kepada seluruh jajarannya untuk rutin patroli jalan kaki di tiap titik-titik untuk memastikan pemudik merasa aman dan nyaman saat melakukan perjalanan mudik. "Melaksanakan patroli jalan kaki pada sejumlah titik rawan yang memerlukan kehadiran petugas," ucap Sigit. 

Dari hasil peninjauan dan dialog langsung dengan para pemudik, Sigit menegaskan bahwa pengamanan dan pelayanan arus mudik di Bandara Soetta berjalan optimal. 

 

