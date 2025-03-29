Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hari Raya Nyepi 2025, Menag Nasaruddin: Bersihkan Jiwa dari Sifat Negatif

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Sabtu, 29 Maret 2025 |13:11 WIB
Hari Raya Nyepi 2025, Menag Nasaruddin: Bersihkan Jiwa dari Sifat Negatif
Hari Raya Nyepi 2025, Menag: Bersihkan Jiwa dari Sifat Negatif
A
A
A

JAKARTA - Umat Hindu di Indonesia saat ini tengah merayakan Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1947. Hari Suci Nyepi adalah momen penting bagi umat Hindu untuk mendekatkan diri kepada Sang Hyang Widi dan melakukan introspeksi diri.

Menteri Nasaruddin Umar mengajak umat Hindu untuk menenangkan pikiran, menyucikan diri, serta memperkuat harmoni sosial di tengah keberagaman.

"Nyepi bukan sekadar ritual, tetapi juga perjalanan spiritual menuju kedamaian batin dan keharmonisan dengan alam," ungkap Menag Nasaruddin Umar di Jakarta, Sabtu (29/3/2025).

"Substansi utama Nyepi adalah proses penyucian diri dan alam semesta melalui keheningan. Sebagaimana disebut dalam kitab suci Hindu, penyucian dapat dilakukan melalui air, kebenaran, tapa brata, dan pengetahuan yang benar," sambungnya.

Menag menambahkan, Nyepi menjadi kesempatan untuk membersihkan jiwa. Berbagai ritual Nyepi menurut Menag bertujuan untuk membersihkan jiwa umat Hindu dari berbagai sifat negatif dan kembali kepada nilai-nilai ketuhanan yang suci dan damai.

"Setiap rangkaian Nyepi ini, tujuannya membersihkan jiwa dari sifat-sifat negatif. Di sana juga kita diajak merenungkan agar bisa kembali kepada nilai ketuhanan," tutur Menag yang  juga turut mendampingi Wapres RI saat menghadiri Tawur Agung Kesanga di Candi Prambanan, kemarin.

Dengan memahami nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Nyepi, umat Hindu dapat berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang lebih damai dan harmonis.

"Semoga Hari Suci Nyepi membawa kebahagiaan dan kedamaian bagi seluruh umat Hindu serta seluruh bangsa Indonesia," tutup Menag.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/337/3192956//menag_sujud_syukur_sambut_tahun_2026-nJYO_large.jpg
Momen Menag dan Jamaah Sujud Syukur Sambut Tahun 2026 di Masjid Istiqlal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/337/3192711//pemerintah-9vdj_large.jpg
Menag Nasaruddin Dorong Kurikulum Berbasis Cinta sebagai Landasan Pendidikan Islam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/337/3192620//pemerintah-vnXe_large.jpg
Menag Nasaruddin Hadiri Natal Bersama, Kemenag: Perkuat Kerukunan Umat Beragama!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/337/3191555//pemerintah-H8iV_large.jpg
Cerita Menag Nasaruddin soal Megawati Punya Koleksi Satu Bundel Tulisannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/337/3191428//pemerintah-YF3i_large.jpg
Menag: Bhinneka Tunggal Ika Harus Jadi Cara Berpikir Kolektif dalam Mengelola Keberagaman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/337/3191325//pemerintah-vfbU_large.jpg
Menag: Tidak Boleh Ada Calon Mahasiswa PTKIN yang Terhambat Mimpinya karena Keterbatasan Fisik!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement