HOME NEWS NASIONAL

Tol Japek Ruas Cikarang dan Karawang Padat, Rest Area KM 57 Berlakukan Buka-Tutup

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Sabtu, 29 Maret 2025 |13:23 WIB
Tol Japek Ruas Cikarang dan Karawang Padat, Rest Area KM 57 Berlakukan Buka-Tutup
Ilustrasi Tol Jakarta-Cikampek (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kepadatan arus lalu lintas (lalin) puncak arus mudik masih terjadi pada H-2 Lebaran atau Sabtu (29/3/2025) siang ini di ruas Tol Jakarta-Cikampek (Japek) ruas Cikarang Barat-Cikarang Pusat dan Karawang Barat-Karawang Timur. Jasamarga memberlakukan sistem rekayasa lalu lintas dengan buka-tutup secara situasional.

"12.22 WIB #Tol_Japek Cikarang Barat - Cikarang Pusat PADAT, kepadatan volume lalin. Karawang Barat - Karawang Timur PADAT, kepadatan volume lalin," cuit laman X @PTJasaMarga.

"12.22 WIB #Tol_Japek Rest Area Karawang Timur KM 57 arah Cikampek DIBERLAKUKAN Rekayasa lalu lintas BUKA-TUTUP secara situasional," tambahnya.

Sementara itu, arus lalin dari arah sebaliknya Cikampek ke Jakarta terpantau lancar. "12.22 WIB #Tol_Japek Cikampek - Dawuan - Cikarang - Cikunir - Cawang LANCAR," ucapnya.

Sekadar informasi, Jasamarga atas diskresi kepolisian juga memberlakukan Contraflow satu lajur dari KM 47+200 hingga KM 70 Tol Japek. Dilanjutkan Oneway dari KM 70 hingga KM 414 Gerbang Tol (GT) Kalikangkung Tol Batang-Semarang. Oneway Lokal diberlakukan mulai KM 428 hingga 442 ruas Tol Semarang-Solo.

(Arief Setyadi )

      
