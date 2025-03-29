Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Siang Ini, Contraflow di KM 36-70 Tol Japek Kembali Diberlakukan

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Sabtu, 29 Maret 2025 |13:34 WIB
Siang Ini, Contraflow di KM 36-70 Tol Japek Kembali Diberlakukan
Contraflow di KM 36-70 Tol Japek kembali diberlakukan (Foto: Jonathan Simanjuntak/Okezone)
A
A
A

CIKAMPEK - Rekayasa lalu lintas berupa contraflow (lawan arah) kembali diberlakukan di KM 36-KM 70 Tol Jakarta-Cikampek, Sabtu (29/3/2025) siang sebagai antisipasi puncak arus mudik. Contraflow yang diberlakukan siang ini hanya untuk satu lajur. 

"Rekayasa lalu lintas contraflow satu lajur KM 36 sampai dengan KM 70 arah Cikampek Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek pada pukul 12.05 WIB," ucap Vice President Corporate Secretary and Legal PT Jasamarga Transjawa Tol Ria Marlinda Paallo, Sabtu.

Rekayasa lalu lintas contraflow dilakukan untuk mengurai volume lalu lintas yang tinggi dari arah Jakarta. Contraflow di ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek memang dilakukan situasional.

"Sebelumnya sempat dilakukan penambahan bukaan pintu masuk contraflow 2 lajur dari KM 55 s.d KM 70 arah Cikampek Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek pada pukul 08.55 WIB," jelas dia.

Sebagai informasi, one way nasional diterapkan sejak Jumat 28 Maret pagi. One way dilakukan dari Gerbang Tol Cikampek Utama hingga KM 414 Gerbang Tol Kalikangkung. 
 

(Arief Setyadi )

      
