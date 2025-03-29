Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ucapan Hari Raya Nyepi dalam Bahasa Bali Beserta Arti dan Tema Tahun 2025

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Sabtu, 29 Maret 2025 |13:56 WIB
Ucapan Hari Raya Nyepi dalam Bahasa Bali Beserta Arti dan Tema Tahun 2025
JAKARTA – Umat Hindu di Indonesia saat ini sedang merayakan Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1947. Hari Suci Nyepi adalah momen penting bagi umat Hindu untuk mendekatkan diri kepada Sang Hyang Widi dan melakukan introspeksi diri.

Tema Nyepi tahun 2025 ini adalah, "Manawasewa Madhawasewa," menekankan pentingnya melayani sesama sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan.

Rangkaian Nyepi dimulai dengan Upacara Melasti untuk menyucikan simbol-simbol keagamaan, diikuti oleh Upacara Bhuta Yajña yang bertujuan menyeimbangkan alam semesta. Puncaknya adalah pelaksanaan Catur Brata Penyepian yang terdiri dari Amati Geni (tidak menyalakan api), Amati Karya (tidak bekerja), Amati Lelungan (tidak bepergian), dan Amati Lelanguan (tidak menikmati hiburan). Keempat brata ini menjadi sarana refleksi diri dan pengendalian hawa nafsu.

Setelah melewati Nyepi, umat Hindu merayakan Ngembak Geni sebagai momen silaturahmi dan Dharma Santi sebagai ajang saling memaafkan.

Kedua kegiatan ini menegaskan bahwa setelah pembersihan diri, umat Hindu kembali menjalankan perannya dalam kehidupan sosial dengan lebih baik, penuh kedamaian, dan keharmonisan.

Berikut ini ucapan Nyepi 2025 dalam bahasa Bali dan Indonesia dilansir beragam sumber:

1. Ucapan Nyepi 2025 dalam bahasa Bali beserta artinya

-Rahajeng nyanggra Rahina Nyepi 2025. Dumogi Ida Sang Hyang Widhi Wasa ngamertanin iraga sareng sami. (Selamat menyambut Hari Raya Nyepi 2025. Semoga Ida Sang Hyang Widhi Wasa memberkati kita semua).

-Rahajeng Rahina Nyepi semeton sareng sami. Dumogi rahayu lan shanti ring jagat. (Selamat Hari Raya Nyepi untuk semua saudara. Semoga keselamatan dan kedamaian menyertai dunia).

-Rahajeng Rahina Nyepi, dumogi iraga sareng sami prasida ngalaksanayang Catur Brata Penyepian antuk suci lan lascarya. (Selamat Hari Raya Nyepi, semoga kita semua dapat melaksanakan Catur Brata Penyepian dengan suci dan ikhlas).

-Dumogi Rahina Nyepi puniki ngicenin kerahayuan lan kerahajengan ring jagat. (Semoga Hari Raya Nyepi ini memberikan kesejahteraan dan keselamatan bagi dunia).

-Rahajeng Rahina Nyepi, dumogi ring rahina sane suci puniki iraga sareng sami prasida ngamolihang ketenangan lan kedamaian. (Selamat Hari Raya Nyepi, semoga di hari suci ini kita semua dapat memperoleh ketenangan dan kedamaian).

 

Halaman:
1 2 3
      
