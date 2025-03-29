Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pantau Arus Mudik di Stasiun Gambir, Kapolri: Sampai Hari Ini, Tak Ada Tindakan Kejahatan

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 29 Maret 2025 |15:33 WIB
Pantau Arus Mudik di Stasiun Gambir, Kapolri: Sampai Hari Ini, Tak Ada Tindakan Kejahatan
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tinjau pemudik kereta (Foto: Andri Bagus/Okezone)
JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan arus mudik 2025 berjalan aman dan lancar di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat. Pasalnya, pihaknya belum menemukan adanya tindak kejahatan.

Hal tersebut setelah ia meninjau secara langsung di sana, Sabtu (29/3/2025). Peninjauan itu turut dihadiri Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi, dan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno.

"Kami menanyakan ke beberapa penumpang, termasuk kepada seluruh petugas bahwa sampai hari ini tidak ada kejahatan yang terjadi. Saya ucapkan terima kasih untuk jajaran yang bertugas," kata Listyo Sigit Prabowo dalam konferensi pers usai peninjauan.

Listyo Sigit Prabowo mengatakan untuk ketersediaan tiket kereta api saat ini belum habis. Jadi, dia menyarankan masyarakat yang belum menentukan transportasi untuk mudik sebaiknya memilih menggunakan kereta api.

"Dari data yang ada masyarakat melaksanakan mudik, pengguna kereta api ini masih digunakan 86 persen. Jadi, ada sisa cukup banyak (sisa tiket)," katanya.

"Bagi masyarakat yang mau mudik atau balik, saya menyarankan ini menjadi alternatif," tambahnya.

 

