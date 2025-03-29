Tinjau Terminal Pulo Gebang, Kapolri Perintahkan Petugas Persiapkan Skema Rekayasa Lalu Lintas

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta jajarannya mempersiapkan skema rekayasa lalu lintas selama periode arus mudik dan balik Lebaran 2025.

Sigit menjelaskan berdasarkan data yang ada saat ini, jumlah masyarakat yang mudik menggunakan transportasi bus meningkat hingga 145 persen ketimbang tahun lalu.

Oleh sebab itu, ia memerintahkan seluruh anggota yang ada di lapangan agar dapat betul-betul memastikan kelayakan angkutan dan juga pengemudi sebelum bus tersebut diberangkatkan.

"Tadi kita bersama-sama ingin memastikan kesiapan dari bus dari kendaraannya dan juga dari pengemudinya," ujar Sigit kepada wartawan usai meninjau Terminal Pulo Gebang, Jakarta Timur, Sabtu (29/3/2025).

Sigit mengingatkan agar selalu dilakukan pengecekan bus lewat prosedur ramp check. Ia juga menegaskan apabila ada kendaraan yang memiliki masalah untuk tidak boleh diberangkatkan sebelum diperbaiki dan dites kembali.

Sementara khusus kepada pengemudi bus, Sigit menyebut selain pemeriksaan kesehatan diwajibkan agar dilakukan pemeriksaan urine untuk mengecek kemungkinan kadar alkohol maupun narkotika.

"Kita juga melakukan pengecekan bahwa rata-rata untuk bus dikendarai oleh pengemudi dan pengemudi cadangan. Tentunya ini menjadi penting untuk memastikan agar perjalanan khususnya para pengguna bus ini betul-betul bisa aman dalam perjalanan," tuturnya.