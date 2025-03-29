Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

38 Jenderal Polisi Upacara Naik Pangkat Besok, 4 di Antaranya Kapolda

Riana Rizkia , Jurnalis-Sabtu, 29 Maret 2025 |15:54 WIB
38 Jenderal Polisi Upacara Naik Pangkat Besok, 4 di Antaranya Kapolda
38 Jenderal Polisi Jalani Upacara Naik Pangkat Besok, 4 di Antaranya Kapolda (Foto : Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Sebanyak 38 perwira tinggi (Pati) Polri bakal menjalani upacara kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi, pada Minggu 30 Maret 2025. Empat di antaranya menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda), dan dua Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda).

Adapun Kenaikan pangkat itu berdasarkan Surat Telegram Kapolri Nomor STR/8/8/III/KEP/2025 tertanggal 27 Maret 2025.

"Pelaksanaan upacara laporan kenaikan pangkat akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 30 Maret 2025 pukul 11.00 WIB, bertempat di Rupatama Mabes Polri," isi surat telegram tersebut dikutip Sabtu (29/3/2025).

Dijelaskan dalam surat tersebut bahwa para perwakilan Pati Polri diharapkan dapat hadir pada pukul 09.00 WIB untuk menjalani gladi kotor.

"Untuk seluruh peserta diharapkan hadir pada pukul 10.00 WIB untuk melakukan gladi bersih," katanya.

Berikut daftar lengkap Pati Polri yang mendapatkan kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi:

1. Komjen Pol Makhruzi Rafiman Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan Kementerian Dalam Negeri; 

2. Komjen Pol Lotharia Latif, Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan; 

3. Irjen Pol Edfrie R. Maith Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Kementerian Dalam Negeri.

4. Irjen Pol agus salim Widyaiswara Kepolisian Utama TK Sespim Lemdiklat Polri; 

5. Irjen Pol Aries Syarief Hidayat Sahlisosbud Kapolri; 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Naik Pangkat Kapolda Polri
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/337/3192934//puluhan_jenderal_dan_ribuan_personel_polri_naik_pangkat_pada_akhir_2025-60T2_large.jpg
Puluhan Jenderal dan Ribuan Personel Polri Naik Pangkat pada Akhir 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/340/3192798//kapolri_jenderal_listyo_sigit_prabowo-9FaJ_large.jpg
Kapolri Tinjau Kesiapan Lokasi Huntap Polri di Aceh Tamiang, Bakal Bangun 300 Hunian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/337/3192600//asisten_utama_operasi_kapolri_komjen_fadil_imran-bOyh_large.jpg
Polri Terbitkan 35 Red Notice Sepanjang 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/337/3192593//kapolri_jenderal_listyo_sigit_prabowo-PgrI_large.jpg
Kapolri Ungkap Survei Kepercayaan Publik terhadap Polri Alami Tren Positif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/340/3192338//polda_riau-3AVn_large.jpg
Sepanjang 2025, Polda Riau: Kejahatan Turun 17 Persen dan Sita Narkoba Senilai Rp892 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/337/3192149//kakorlantas_polri_irjen_agus_suryonugroho-19hx_large.jpg
Polri Prediksi Arus Balik Nataru Bergeser ke 4 Januari, Ini Penyebabnya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement