38 Jenderal Polisi Jalani Upacara Naik Pangkat Besok, 4 di Antaranya Kapolda (Foto : Okezone)

JAKARTA - Sebanyak 38 perwira tinggi (Pati) Polri bakal menjalani upacara kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi, pada Minggu 30 Maret 2025. Empat di antaranya menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda), dan dua Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda).

Adapun Kenaikan pangkat itu berdasarkan Surat Telegram Kapolri Nomor STR/8/8/III/KEP/2025 tertanggal 27 Maret 2025.

"Pelaksanaan upacara laporan kenaikan pangkat akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 30 Maret 2025 pukul 11.00 WIB, bertempat di Rupatama Mabes Polri," isi surat telegram tersebut dikutip Sabtu (29/3/2025).

Dijelaskan dalam surat tersebut bahwa para perwakilan Pati Polri diharapkan dapat hadir pada pukul 09.00 WIB untuk menjalani gladi kotor.

"Untuk seluruh peserta diharapkan hadir pada pukul 10.00 WIB untuk melakukan gladi bersih," katanya.

Berikut daftar lengkap Pati Polri yang mendapatkan kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi:

1. Komjen Pol Makhruzi Rafiman Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan Kementerian Dalam Negeri;

2. Komjen Pol Lotharia Latif, Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan;

3. Irjen Pol Edfrie R. Maith Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Kementerian Dalam Negeri.

4. Irjen Pol agus salim Widyaiswara Kepolisian Utama TK Sespim Lemdiklat Polri;

5. Irjen Pol Aries Syarief Hidayat Sahlisosbud Kapolri;