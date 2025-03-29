Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Puncak Arus Mudik Terlewati, 1,4 Juta Kendaraan Tinggalkan Jabodetabek via 4 GT Cikatama hingga Kalihurip Utama

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Sabtu, 29 Maret 2025 |16:13 WIB
Puncak Arus Mudik Terlewati, 1,4 Juta Kendaraan Tinggalkan Jabodetabek via 4 GT Cikatama hingga Kalihurip Utama
Pemudik (Foto: Dok Jasamarga)
A
A
A

JAKARTA - PT Jasamarga (Persero) Tbk. mencatat sebanyak 1.438.380 kendaraan pemudik meninggalkan wilayah Jabotabek pada H-10 sampai dengan H-3 libur Hari Raya Idul Fitri 1446H/2025 yang jatuh pada periode Jumat-Jumat (21-28 Maret 2025). 

Angka tersebut merupakan angka kumulatif arus lalu lintas (lalin) dari empat Gerbang Tol (GT) Utama, yaitu GT Cikampek Utama (menuju arah Trans Jawa), GT Kalihurip Utama (menuju arah Bandung), GT Cikupa (menuju arah Merak), dan GT Ciawi (menuju arah Puncak).

"Total volume lalin yang meninggalkan wilayah Jabotabek ini naik 26,3% jika dibandingkan dengan lalin normal (1.139.244 kendaraan) dan naik 0,7% dari lalin lebaran 2024 (1.428.641 kendaraan)," ujar Corporate Communication & Community Development Group Head PT Jasamarga (Persero) Tbk, Lisye Octaviana dalam keterangannya, Sabtu (29/3/2025).

Lisye menambahkan untuk distribusi lalu lintas meninggalkan Jabotabek menuju ketiga arah yaitu mayoritas sebanyak 775.096 kendaraan (53,9%) menuju arah Timur (Trans Jawa dan Bandung), 384.205 kendaraan (26,7%) menuju arah Barat (Merak), dan 279.079 kendaraan (19,4%) menuju arah Selatan (Puncak).

Adapun rincian distribusi lalin sebagai berikut:

- ARAH TIMUR (TRANS JAWA & BANDUNG)
* Lalin meninggalkan Jabotabek menuju arah Trans Jawa melalui GT Cikampek Utama Jalan Tol Jakarta-Cikampek, dengan jumlah 511.628 kendaraan, meningkat sebesar 130,0% dari lalin normal.

* Lalin meninggalkan Jabotabek menuju arah Bandung melalui GT Kalihurip Utama Jalan Tol Cipularang, dengan jumlah 263.468 kendaraan, meningkat 2,2% dari lalin normal.
Total lalin meninggalkan Jabotabek menuju arah Trans Jawa dan Bandung melalui kedua GT tersebut adalah sebanyak 775.096 kendaraan, meningkat sebesar 61,4% dari lalin normal.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/337/3191592/pemerintah-4J8j_large.jpg
Libur Nataru 2026, Kemenag Siapkan 6.919 Masjid untuk Pemudik dan Musafir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/09/338/3129528/mudik-0bae_large.jpg
One Way Nasional Efektif Bikin Arus Balik Lancar, Pemudik Apresiasi Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/09/337/3129463/mudik-Vs5N_large.jpg
Mudik Lebaran Usai, 1,8 Juta Kendaraan Kembali ke Jabotabek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/08/338/3128980/ilustrasi_mudik_naik_bus_dari_jakarta-9TNi_large.jpg
Jumlah Pemudik Naik Bus di Jakarta Menurun Saat Lebaran 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/07/337/3128890/kondisi_jalur_gentong_di_arus_balik_lebaran-3eIu_large.jpg
Hampir 1 Juta Kendaraan Melintas di Jalur Gentong Sepanjang Arus Mudik dan Balik Lebaran 2025, Motor Juaranya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/06/337/3128539/tim_pemantau_kemenko_polkam-N51R_large.jpg
Tim Pemantau Kemenko Polkam: Masyarakat Puas dengan Pelayanan Mudik Lebaran
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement