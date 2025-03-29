Puncak Arus Mudik Terlewati, 1,4 Juta Kendaraan Tinggalkan Jabodetabek via 4 GT Cikatama hingga Kalihurip Utama

JAKARTA - PT Jasamarga (Persero) Tbk. mencatat sebanyak 1.438.380 kendaraan pemudik meninggalkan wilayah Jabotabek pada H-10 sampai dengan H-3 libur Hari Raya Idul Fitri 1446H/2025 yang jatuh pada periode Jumat-Jumat (21-28 Maret 2025).

Angka tersebut merupakan angka kumulatif arus lalu lintas (lalin) dari empat Gerbang Tol (GT) Utama, yaitu GT Cikampek Utama (menuju arah Trans Jawa), GT Kalihurip Utama (menuju arah Bandung), GT Cikupa (menuju arah Merak), dan GT Ciawi (menuju arah Puncak).

"Total volume lalin yang meninggalkan wilayah Jabotabek ini naik 26,3% jika dibandingkan dengan lalin normal (1.139.244 kendaraan) dan naik 0,7% dari lalin lebaran 2024 (1.428.641 kendaraan)," ujar Corporate Communication & Community Development Group Head PT Jasamarga (Persero) Tbk, Lisye Octaviana dalam keterangannya, Sabtu (29/3/2025).

Lisye menambahkan untuk distribusi lalu lintas meninggalkan Jabotabek menuju ketiga arah yaitu mayoritas sebanyak 775.096 kendaraan (53,9%) menuju arah Timur (Trans Jawa dan Bandung), 384.205 kendaraan (26,7%) menuju arah Barat (Merak), dan 279.079 kendaraan (19,4%) menuju arah Selatan (Puncak).

Adapun rincian distribusi lalin sebagai berikut:

- ARAH TIMUR (TRANS JAWA & BANDUNG)

* Lalin meninggalkan Jabotabek menuju arah Trans Jawa melalui GT Cikampek Utama Jalan Tol Jakarta-Cikampek, dengan jumlah 511.628 kendaraan, meningkat sebesar 130,0% dari lalin normal.

* Lalin meninggalkan Jabotabek menuju arah Bandung melalui GT Kalihurip Utama Jalan Tol Cipularang, dengan jumlah 263.468 kendaraan, meningkat 2,2% dari lalin normal.

Total lalin meninggalkan Jabotabek menuju arah Trans Jawa dan Bandung melalui kedua GT tersebut adalah sebanyak 775.096 kendaraan, meningkat sebesar 61,4% dari lalin normal.