HOME NEWS NASIONAL

Pemudik Pesawat Melonjak 4,9 Persen Dibanding Tahun Lalu

Riana Rizkia , Jurnalis-Sabtu, 29 Maret 2025 |16:39 WIB
Pemudik Pesawat Melonjak 4,9 Persen Dibanding Tahun Lalu
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (Foto: Dok )
A
A
A

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkap bahwa pemudik yang memilih moda transportasi pesawat meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2024. 

Hal itu diungkap Sigit setelah meninjau langsung pelaksanaan arus mudik di Bandara Soekarno Hatta (Soetta), bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi, dan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin.

"Terjadi kenaikan penumpang sekitar 4,9 persen dibandingkan tahun 2024 pada saat mudik," kata Sigit di lokasi, Sabtu (29/3/2025).

Menurutnya, kenaikan jumlah pemudik menggunakan pesawat disebabkan pelayanan dan keamanan yang juga ditingkatkan dari tahun sebelumnya.

"Artinya, ini menunjukkan di satu sisi minat terhadap penerbangan, ini juga menjadi salah satu pilihan," ucapnya.

 

