Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Menkes Ngobrol dengan Pemudik: Masalah Kesehatan Paling Banyak Itu Diare

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 29 Maret 2025 |18:41 WIB
Menkes Ngobrol dengan Pemudik: Masalah Kesehatan Paling Banyak Itu Diare
Menkes Ngobrol dengan Pemudik: Masalah Kesehatan Paling Banyak Itu Diare (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan masalah kesehatan kerap kali dialami para pemudik jika tidak menjaga kebersihan. Jadi, dia meminta masyarakat memperhatikan faktor kesehatan saat arus mudik Lebaran 2025.

Masalah kesehatan itu dirinya himpun dari berdialog dengan pemudik saat meninjau Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Sabtu (29/3/2025). Peninjauan itu bersama dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, dan Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi.

Budi Gunadi mengatakan pola hidup bersih saat arus mudik tetap harus dipertahankan masyarakat agar mereka tetap sehat selama arus mudik 2025. Tentunya hal itu akan membuat perjalanan mereka akan jauh lebih nyaman.

"Dari diskusi saya sama banyak penumpang, masalah kesehatan paling banyak itu kalau enggak diare, mencret-mencret, kemudian batuk-pilek. Nah, ini gimana cara mencegahnya, teman-teman jangan lupa cuci tangan kalau mau makan," kata Budi Gunadi

"Kalau ada yang batuk-batuk dan pilek, meminta memakai masker. Sebab, batuk-pilek itu bisa menularkan kumannya masuk ke pernafasan kita, nanti kitanya ketularan pilek," tambahnya.

Menurutnya para pemudik juga harus memastikan dalam kondisi bugar saat hendak pulang ke kampung halaman. Jadi, mereka puj bisa memaksimalkan fasilitas kesehatan yang ada di setiap posko mudik.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/320/3191489//hewan_peliharaan-rHjz_large.png
Jelang Libur Natal dan Tahun Baru, Pengiriman Hewan Peliharaan Meningkat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/320/3189688//mudik-ja7P_large.jpg
Hadapi Lonjakan Nataru, Ini 4 Strategi Antisipasi Keramaian di Tol hingga Tempat Wisata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/482/3189095//menkes-WTOi_large.jpg
Menkes: Transformasi Kesehatan Perpanjang Usia Hidup Masyarakat Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/320/3184017//penumpang_pesawat-GwUm_large.jpg
Puncak Arus Mudik Natal 2025 Diprediksi 21 Desember, Arus Balik 3–4 Januari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/482/3183272//menkes-KE6t_large.jpg
Viral Pedagang Kukusan, Menkes: Kita FOMO-in Budaya Sarapan Sehat 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/338/3179763//masker-L1OS_large.jpg
Menkes dan Gubernur Serukan Warga Jakarta Pakai Masker Saat Beraktivitas di Luar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement