Gempa M4,6 Guncang Sabang Aceh

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa bumi berkekuatan magnitudo 4,6 mengguncang wilayah Kota Sabang, Aceh pada Sabtu (29/3/2025) sore.

"Mag:4.6, 29-Mar-2025 17:08:11WIB, Lok:5.59LU, 95.26BT (34 km Barat Daya KOTA-SABANG-ACEH), Kedalaman:140 Km," cuit laman X @infoBMKG, Sabtu (29/3).

BMKG menekankan informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

Belum diketahui dampak gempa bumi berkekuatan magnitudo 4,6 tersebut.



(Arief Setyadi )