HOME NEWS NASIONAL

Operasi Ketupat 2025: 150 Kecelakaan, 8 Orang Meninggal Dunia

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 29 Maret 2025 |20:41 WIB
Operasi Ketupat 2025: 150 Kecelakaan, 8 Orang Meninggal Dunia
Operasi Ketupat 2025: 150 Kecelakaan, 8 Orang Meninggal Dunia (Foto : Istimewa)
A
A
A

JAKARTA -  Juru Bicara Operasi Ketupat 2025, KBP Ahmad Musthofa Kamal, memberikan laporan terkini mengenai situasi lalu lintas selama mudik Lebaran 2025. Berdasarkan data yang diperolehnya, telah terjadi 150 kali kecelakaan yang menyebabkan 8 orang meninggal dunia.

"Kami melaporkan ada 150 kejadian kecelakaan lalu lintas pada Jumat, 28 Maret 2025. Akibat kejadian tersebut, 8 orang dilaporkan meninggal dunia (MD), 28 orang mengalami luka berat (LB), dan 204 orang luka ringan (LR). Kerugian materiil akibat kecelakaan tersebut diperkirakan mencapai Rp179.000.000" data yang disampaikannya.

Kamal juga memaparkan data perbandingan volume arus lalu lintas menunjukkan lonjakan kendaraan yang keluar dari Jakarta. Di gerbang tol Cikampek Utama, sebanyak 126.518 kendaraan meninggalkan Jakarta melalui Tol Trans Jawa.

Sementara itu, tidak ada kendaraan yang masuk ke Jakarta melalui jalur yang sama. Untuk arus lalu lintas menuju Merak, tercatat 52.285 kendaraan keluar Jakarta melalui GT Cikupa, sedangkan 49.898 kendaraan kembali ke Jakarta. 

Selain volume kendaraan yang keluar dari Jakarta menuju Bogor melalui GT Ciawi tercatat sebanyak 40.297 kendaraan, dan sebanyak 29.493 kendaraan kembali ke Jakarta. Di jalur arah Bandung melalui GT Kalihurip Utama, tercatat 39.283 kendaraan meninggalkan Jakarta dan 24.847 kendaraan menuju Jakarta.

 

