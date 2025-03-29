Janji Menteri Transmigrasi ke Anak Warga Rempang : Siapkan Beasiswa Kampus Ternama

BATAM - Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara berjanji bahwa anak-anak warga Rempang, Batam, akan diberikan beasiswa ke kampus ternama seperti ITB, IPB, UGM. Namun, mereka tidak perlu jauh-jauh pergi ke sana karena akan dicoba pola pembelajaran yang memungkinkan kuliah di kawasan transmigrasi.

Hal itu dirinya utarakan saat memastikan di lokasi pemukiman yang baru di Tanjung Banon, akan dilengkapi dengan fasilitas pendidikan dan kesehatan. Dia pun menemui lebih dari 50 warga Rempang di Pasar Kuliner Batam (Pakuba), kota Batam (29/3/2025).

Iftitah Sulaiman Suryanagara menjawab permintaan Sucipto, salah satu warga, agar disediakan fasilitas pendidikan dan tenaga pengajar. Dia memastikan dalam Kawasan Transmigrasi Barelang yang sedang dalam proses penetapan, pendidikan dan kesehatan warga menjadi perhatian utama.

"Kita menyiapkan beasiswa bagi anak-anak transmigran agar mereka bisa kuliah di kampus-kampus ternama, seperti ITB, IPB, UGM, tapi mereka tidak perlu jauh-jauh pergi ke sana," kata Iftitah Sulaiman Suryanagara dalam keterangannya.

Dia mengatakan saat ini sudah membuka komunikasi dengan rektor beberapa kampus ternama. Tentunya hal itu menjadi langkah yang cukup baik untuk segera merealisasikan pola pembelajaran di kawasan transmigrasi.