Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Megawati Soekarnoputri Nyekar ke Makam Taufiq Kiemas dan Fatmawati

Felldy Utama , Jurnalis-Sabtu, 29 Maret 2025 |20:39 WIB
Megawati Soekarnoputri Nyekar ke Makam Taufiq Kiemas dan Fatmawati
Megawati Soekarnoputri Nyekar ke Makam Taufiq Kiemas Jelang Lebaran (Foto : Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Kelima RI yang juga Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri nyekar atau ziarah ke makam suami yang juga mantan Ketua MPR RI Taufiq Kiemas dan ibunda tercinta Ibu Fatmawati Soekarno, istri Proklamator serta Presiden Pertama RI.

"Sore ini, Ibu Megawati bersama keluarga nyekar ke makam Ibu Fatmawati di TPU Karet Bivak, setelah itu dilanjutkan nyekar ke makam Bapak Taufiq Kiemas di TMP Kalibata," kata Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah, di Jakarta, Sabtu (29/3/2025).

Ahmad Basarah mengatakan, Megawati didampingi putranya yang juga Ketua DPP PDIP M.Prananda Prabowo bersama istri Nancy Prananda. Lalu putrinya yang juga Ketua DPR RI Puan Maharani yang datang bersama suami Happy Hapsoro dan putri mereka Diah Pikatan Orissa Putri Haprani atau Pinka.

Tampak juga keponakan Megawati yang merupakan putri Guntur Soekarnoputri, Puti, lalu Rommy Soekarno bersama istri. Tampak pula Bayu Soekarno. 

Terlihat juga sejumlah sahabat Megawati berada di lokasi untuk menemani. Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno juga tampak hadir mengikuti doa bersama itu.

Megawati yang mengenakan baju berwarna putih dengan motif bunga terlihat berdoa di depan pusara almarhumah Fatmawati, Ibu Bangsa yang menjahit bendera pusaka Merah Putih yang dikibarkan saat Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, serta pusara almarhum Taufiq Kiemas, Ketua MPR RI 2009-2013. 

Menurut Ahmad Basarah, dalam dua agenda Sabtu sore itu, Megawati mengajak para pimpinan PDIP melakukan nyekar yang sudah menjadi tradisi Megawati. Biasanya menjelang puasa Ramadhan, Megawati mengunjungi dan berdoa di pusara Presiden Pertama RI, Soekarno, di Blitar, Jawa Timur.

Selain Ahmad Basarah, terlihat pengurus serta fungsionaris PDIP. Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat, Rokhmin Dahuri, Wiryanti Sukamdani, Mindo Sianipar, Deddy Yevri Sitorus, Ronny Talapessy; Wakil Sekjen Yoseph Aryo Adhi Dharmo; Bendahara serta Wakil Bendahara Umum Olly Dondokambey dan Yuke Yurike; dan Kepala BKN PDIP Aria Bima. Tampak juga beberapa anggota DPR RI seperti Mayjen TNI (Purn) Tb.Hasanuddin dan Alex Indra Lukman.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/337/3191555//pemerintah-H8iV_large.jpg
Cerita Menag Nasaruddin soal Megawati Punya Koleksi Satu Bundel Tulisannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/337/3190919//ketua_umum_pdi_perjuangan_megawati_soekarnoputri-nz6S_large.jpg
Megawati Semprot Buzzer yang "Goreng" Isu Bencana: Kemanusiaan Kamu ke Mana!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/338/3190757//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-XEol_large.jpg
Diminta Megawati Sumbang Rp2 Miliar Untuk Korban Bencana Sumatera, Ini Respons Pramono
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/337/3190731//megawati_galang_donasi_untuk_korban_bencana_sumatera-z8f7_large.jpg
Donasi Korban Bencana Sumatera, Megawati Perintahkan Pramono Sumbang Rp2 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/337/3185669//megawati-U8jv_large.jpg
Megawati Mendadak Beri Tiga Pesan Khusus ke Kader PDIP, Apa Saja?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/337/3185087//ketua_komisi_percepatan_reformasi_polri_jimly_asshiddiqie_bertemu_megawati_soekarnoputri-iouH_large.jpg
Jimly Temui Megawati, Singgung Reformasi Polri dan Rencana Amandemen UUD 1945
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement