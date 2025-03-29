Prabowo hingga SBY Dijadwalkan Sholat Ied di Masjid Istiqlal

JAKARTA - Tak hanya Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) an Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) juga direncanakan salat idul fitri di Masjid Istiqlal.

Hal tersebut disampaikan oleh Humas Sekretariat Masjid Istiqlal, Ismail Cawidu. Dia menyebut, kabar tersebut merupakan informasi terakhir yang diperoleh sejak siang tadi.

"Salat Eid VVIP per siang ini yang akan hadir di Istiqlal: Presiden Prabowo, Presiden SBY, Presiden Jokowi," kata Ismail dikonfimasi, Sabtu (29/3/2025).

Ismail menyatakan bahwa data yang didapat pihaknya kemungkian bisa berubah. Di sisi lain, dia menyebut Menteri Agama Nasaruddin Umar sudah pasti akan melaksanakan salat Idul Fitri di Istiqlal. Terlebih, Menag juga merupakan Imam Besar masjid Istiqlal.

"Kalau Pak Menag pasti di Istiqlal karena beliau sebagai Imam Besar Istiqlal," ujarnya.

Ia berharap, presiden dan wakil presiden RI akan melakukan salat perdana pada periode kepemimpinannya di Istiqlal.

"Ya harapan kita begitu, karena dengan salat Idul Fitri ini menjadi sholat Ied yang pertama bagi dia (Prabowo-Gibran) pimpinan kita yang datang salat dalam kapasitas sebagai Presiden dan Wapres," pungkasnya.

(Angkasa Yudhistira)