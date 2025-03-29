Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo hingga SBY Dijadwalkan Sholat Ied di Masjid Istiqlal

Felldy Utama , Jurnalis-Sabtu, 29 Maret 2025 |22:43 WIB
Prabowo hingga SBY Dijadwalkan Sholat Ied di Masjid Istiqlal
Prabowo hingga SBY Dijadkwalkan SHolat Ied di Masjid Istiqlal (Foto : Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Tak hanya Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) an Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) juga direncanakan salat idul fitri di Masjid Istiqlal.

Hal tersebut disampaikan oleh Humas Sekretariat Masjid Istiqlal, Ismail Cawidu. Dia menyebut, kabar tersebut merupakan informasi terakhir yang diperoleh sejak siang tadi.

"Salat Eid VVIP per siang ini yang akan hadir di Istiqlal: Presiden Prabowo, Presiden SBY, Presiden Jokowi," kata Ismail dikonfimasi, Sabtu (29/3/2025). 

Ismail menyatakan bahwa data yang didapat pihaknya kemungkian bisa berubah. Di sisi lain, dia menyebut Menteri Agama Nasaruddin Umar sudah pasti akan melaksanakan salat Idul Fitri di Istiqlal. Terlebih, Menag juga merupakan Imam Besar masjid Istiqlal.

"Kalau Pak Menag pasti di Istiqlal karena beliau sebagai Imam Besar Istiqlal," ujarnya.

Ia berharap, presiden dan wakil presiden RI akan melakukan salat perdana pada periode kepemimpinannya di Istiqlal.

"Ya harapan kita begitu, karena dengan salat Idul Fitri ini menjadi sholat Ied yang pertama bagi dia (Prabowo-Gibran) pimpinan kita yang datang salat dalam kapasitas sebagai Presiden dan Wapres," pungkasnya.

(Angkasa Yudhistira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/337/3193279//presiden_prabowo-QDUW_large.jpg
Prabowo Terima Laporan Dasco soal Rekonstruksi Pascabencana di Sumatera dan Aceh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/337/3193236//presiden_prabowo-vkME_large.jpg
Prabowo Setujui Satgas Kuala, Anggarkan Rp60 Triliun untuk Normalisasi Sungai Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/278/3193147//menkeu_purbaya-2sru_large.jpeg
Prabowo Batal Buka Perdagangan Bursa 2026, Purbaya: Presiden Lagi di Aceh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/337/3193133//viral-5db4_large.jpg
Geram! SBY Akan Tempuh Jalur Hukum Usai Difitnah Bermain Isu Ijazah Palsu Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/337/3193119//prabowo-0edK_large.jpg
Prabowo Lima Kali Kunjungi Daerah Bencana Sumatera, Istana: Presiden Ingin Pemulihan Cepat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/337/3193097//prabowo_subianto-s9P2_large.jpg
Prabowo Minta Segera Fungsikan Sekolah, Puskesmas dan RS di Lokasi Bencana Sumatera
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement