INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Pastikan Kelancaran Pemudik, 42 Titik Posko Mudik Disebar di Berbagai Daerah

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Sabtu, 29 Maret 2025 |23:42 WIB
JAKARTA - PT Permodalan Nasional Madani (PNM) berpartisipasi dalam program Posko Mudik Bersama BUMN. Hal ini untuk mendukung kelancaran dan kenyamanan pemudik selama Lebaran 2025.

Salah satu posko yang didukung oleh PNM, berada diruas Tol Balikpapan-Samarinda, tepatnya di Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP) KM 36 A/B.

Direktur Utama PNM Arief Mulyadi mengatakan, kehadiran Posko Mudik Bersama BUMN ini merupakan bentuk kepedulian PNM dalam mendukung kenyamanan dan keselamatan pemudik.

“Kami memahami perjalanan mudik merupakan momen yang sangat dinantikan masyarakat untuk berkumpul bersama keluarga di kampung halaman,”ujarnya, Sabtu (29/3/2025).

"Karena itu, melalui program ini, kami ingin memastikan para pemudik dapat beristirahat dengan nyaman, mendapatkan fasilitas kesehatan, serta menikmati perjalanan dengan lebih aman dan menyenangkan,” sambung Arief.

Dia berharap dengan adanya Posko Mudik Bersama BUMN ini, para pemudik dapat menikmati perjalanan lebih tenang serta tetap menjaga kesehatan hingga tiba di tujuan.

"PNM bersama BUMN lain akan terus berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik bagi masyarakat Indonesia," pungkasnya.

 

