HOME NEWS MEGAPOLITAN

Macet Parah! Tol Layang MBZ Arah Cikampek Berlakukan Buka-Tutup Pagi Ini

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Sabtu, 29 Maret 2025 |08:15 WIB
Macet Parah! Tol Layang MBZ Arah Cikampek Berlakukan Buka-Tutup Pagi Ini
Macet Parah! Tol Layang MBZ Arah Cikampek Berlakukan Buka-Tutup Pagi Ini
A
A
A

JAKARTA - Jasamarga memberlakukan rekayasa lalu lintas (lalin) akses masuk Tol Layang Mohammed Bin Zayed (MBZ) mengarah ke Cikampek atas diskresi kepolisian secara situasional pada H-2 Lebaran atau Sabtu (29/3/2025) pagi ini.

Pemudik diimbau untuk menggunakan lajur bawah Tol Jakarta-Cikampek (Japek). Pasalnya, kendaraan pemudik sangat padat.

"05.27 wib #jalan_ayang MBZ akses masuk layang MBZ arah Cikampek dari arah Cawang diberlakukan rekayasa lalin buka-tutup secara situasional. gunakan jalur bawah," cuit laman x @ptjasamarga.

Arus lalu lintas tol layang MBZ terkini mulai dari Km 38 Cikarang pusat hingga km 40 arah Cikampek padat. sementara itu arus sebaliknya dari Cikampek mengarah ke Jakarta lancar.

"05.27 wib #jalan layang MBZ Cikarang Pusat Km 38 - km 40 arah Cikampek padat, kepadatan volume lalin. Karawang Barat Km 45 - km 48 arah Cikampek padat, kepadatan volume lalin. 05.27 wib #jalan laying MBZ Karawang - Cikarang - Tambun - Cikunir lancar," tambahnya.

 

