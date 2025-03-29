Bentrok 2 Kelompok Bersenjata Tajam Pecah di Tebet saat Sahur

JAKARTA - Sekelompok remaja bentrok saat waktu sahur di wilayah Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan pada Sabtu (29/3/2025) dini hari. Belum diketahui penyebab tawuran tersebut

Kapolsek Tebet, Kompol Murodih mengatakan situasi telah aman dan tidak ada yang diamankan dari aksi tawuran tersebut.

"Setelah di cek ke TKP yang dimaksud tidak ada yang diamankan situasi aman terkendali," ujar Murodih saat dikonfirmasi.

Murodih memastikan tidak ada korban luka maupun jiwa dalam peristiwa bentrokan tersebut. Massa yang terlibat bentrokan juga terlihat membawa sejumlah senjata tajam (sajam) seperti celurit hingga parang.

"Tidak ada korban jiwa. Tawuran tersebut melibatkan para remaja setempat," tutup Kompol Murodih.

(Fahmi Firdaus )