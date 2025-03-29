Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kamar Kos di Ciracas Jaktim Terbakar, 4 Damkar Jinakkan Api

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Sabtu, 29 Maret 2025 |10:29 WIB
Kamar Kos di Ciracas Jaktim Terbakar, 4 Damkar Jinakkan Api
Ilustrasi kebakaran (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA - Sebuah kamar Kos di Jalan Manunggal Pratama, Kelapa Dua Wetan, Ciracas, Jakarta Timur terbakar pada Sabtu (29/3/2025) sekitar pukul 06.26 WIB. Api berhasil dipadamkan 30 menit kemudian sekitar pukul 07.05 WIB.

"Objek kamar Kos lantai satu, pemadaman selesai," tulis laporan Command Center Disgulkarmat DKI Jakarta.

Empat unit pemadam kebakaran dikerahkan dalam proses pemadaman tersebut. Dugaan penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian.

"Pengerahan 4 unit dan 15 personel. Penyebab masih dalam penyelidikan," ujarnya.
 

(Arief Setyadi )

      
