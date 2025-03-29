Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tragis! Hanyut Sejauh 1,5 Km, Bocah Tewas Tenggelam di Ciliwung

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Sabtu, 29 Maret 2025 |12:36 WIB
Bocah tewas tenggelam di Ciliwung (Foto: Ist/M Refi Sandi)
JAKARTA - Seorang bocah laki-laki berinisial P (12) yang hanyut tenggelam di aliran Sungai Ciliwung dengan titik kenal Gang Balai Rakyat, RT 01/03, Gedong, Pasar Rebo, Jakarta Timur pada Sabtu (29/3/2025) pagi oleh tim gabungan.

Kapusdatin BPBD DKI Jakarta, M Yohan menjelaskan, kronologi berawal korban tenggelam usai bermain perosotan bersama empat rekannya dan terbawa arus Ciliwung.

"Pada hari Sabtu (29/3) korban berhasil di temukan pada Pukul 06.50 WIB dengan radius 1,5 Km dari korban terjatuh dan Jenazah langsung di antar ke rumah korban," ujar Yohan saat dikonfirmasi, Sabtu.

Yohan mengatakan, operasi search and rescue (SAR) gabungan dinyatakan ditutup pada Pukul 09.30 WIB. "Selesai ditangani P2B BPBD Jakarta, Basarnas, Disgulkarmat, PK3D, Satpol PP, Personel Kelurahan, Personil Koramil, Personil Polsek, dan Relawan," jelasnya.

(Arief Setyadi )

      
Topik Artikel :
Bocah Hanyut mayat Hanyut
