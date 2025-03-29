Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Gandeng Jabar dan Banten, Pramono: Penetapan Lokasi Normalisasi Ciliwung Usai Lebaran

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Sabtu, 29 Maret 2025 |12:56 WIB
Gandeng Jabar dan Banten, Pramono: Penetapan Lokasi Normalisasi Ciliwung Usai Lebaran
Pramono: Penetapan Lokasi Normalisasi Ciliwung Usai Lebaran
A
A
A

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengatakan, penetapan lokasi (penlok) normalisasi sungai Ciliwung akan dimulai setelah lebaran. Normalisasi sebagai upaya meminimalisir dampak banjir saat banjir kiriman terjadi.

"Bagi Jakarta sendiri, Jakarta sudah siap Termasuk untuk normalisasi Ciliwung yang jangka menengah, kami sudah siap, Setelah lebaran saya akan keluarkan Penloknya untuk Ciliwung," kata Pramono di Jakarta, Sabtu (29/3/2025).

Politikus PDIP ini juga akan berkoordinasi dengan wilayah Jawa Barat dan Banten dalam penanganan banjir Jabodetabek dari hulu ke hilir. Ia berharap penanganan banjir ke depan akan lebih baik.

"Ya intinya kan memang akan di koordinasikan antara Jawa Barat, Jakarta dan juga Banten Dari hulu dan juga menengah dan hilir,”ujarnya.

“Maka dengan demikian, mudah-mudahan dengan penanganan yang sudah dikoordinasikan ini akan menjadi lebih tertata, lebih baik Dalam penanganan banjir di daerah Jabodetabek," pungkasnya.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Sumber Daya Air (SDA) bakal mulai membebaskan 634 bidang lahan di Cawang dan Bidara Cina, Jakarta Timur serta Pengadegan, Pancoran, Jakarta Selatan untuk program normalisasi Kali Ciliwung.

 

Halaman:
1 2
      
