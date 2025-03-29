Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Arus Mudik di Jalur Arteri Kalimalang Arah Pantura Ramai Lancar

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 29 Maret 2025 |12:56 WIB
Arus Mudik di Jalur Arteri Kalimalang Arah Pantura Ramai Lancar
Arus mudik di Jalur Arteri Kalimalang arah Pantura ramai lancar (Foto: Andri Bagus/Okezone)
A
A
A

BEKASI - Arus mudik Lebaran 2025 terpantau ramai lancar di Jalur Arteri Kalimalang, Bekasi arah Pantura, Sabtu (29/3/2025). Para pemudik dapat lebih nyaman saat berkendara.

Berdasarkan pantauan iNews Media Group, pukul 10.40 WIB, kendaraan roda dua mendominasi arus mudik yang melintasi persimpangan lampu jalan Mall Bekasi Cyber Park (BCP).

Jalur Arteri Kalimalang memang menjadi alternatif buat pemudik motor asal Jakarta dan sekitarnya untuk menuju Pantura. Sepanjang jalan itu terdapat cukup banyak posko mudik yang bisa dijadikan tempat istirahat sementara.

Sebelumnya, Kanit Turjawali Satlantas Polres Metro Bekasi Kota, AKP Parwoto mengatakan puncak arus mudik yang melewati Jalur Arteri Kalimalang terjadi pada Jumat 28 Maret 2025 malam. Hal tersebut berdasarkan peningkatan volume kendaraan yang melintas.

"Ya kemungkinan (puncak arus mudik) saat ini (semalam). Kami melakukan rekayasa," kata Parwoto, Jumat 28 Maret 2025.

Ia mengatakan pengamanan tetap dimaksimalkan agar mudik Lebaran 2025 dapat berjalan lancar. Jadi, pihaknya saling berkoordinasi dengan jajaran kepolisian sepanjang jalur Arteri Kalimalang.

"Betul, kami saling koordinasi antara perbatasan antara Jakarta Timur dan Bekasi Kota," katanya.

(Arief Setyadi )

      
Topik Artikel :
kalimalang mudik lebaran mudik
