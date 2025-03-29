Ini Identitas Korban Kecelakaan Maut di KM 142 Tol Cipali, Ada Ibu Hamil

CIREBON - Kecelakaan terjadi di KM 142 Tol Cikopo-Palimanan (Cipali) pada H-2 Lebaran 2025 atau Sabtu (29/3/2025) pagi tadi melibatkan 2 kendaraan, yang mana 1 orang korban meninggal dunia dan beberapa orang luka-luka di antaranya ibu hamil.

"Benar, korban kecelakaan Tol Cipali KM 142 datang ke aMIGD RSUD Cideres, Majalengka pada Sabtu (29/3/2025) sekitar pukul 03.00 WIB," ujar Wakil Direktur pelayanan Dan Penunjang Pelayanan RSUD Cideres Majalengka, Jawa Barat, Ega Bramasta Akidapi saat dikonfirmasi, Sabtu.

Berdasarkan informasi di lapangan, ada 8 orang korban akibat kecelakaan yang melibatkan dua kendaraan tersebut. Dari 8 orang tersebut, 1 orang meninggal dunia bernama Melisa Dianawati (37) beralamat di RT 05/14, Cakung Kampung Pulo Jahe, Cakung Timur, Jakarta Timur, yang mana korban tiba di RSUD Cideres dalam kondisi meninggal dengan luka pada bagian kepala, pendarahan mulut, hidung, dan telinga.

Lalu, ada 7 korban selamat, pertama Arif Maulana (37) beralamat di RT 05/14, Cakung Kampung Pulo Jahe, Cakung Timur, Jakarta Timur. Korban mengeluhkan nyeri bagian pinggul yang membuat kaki sulit digerakkan, keluhan disertai dengan nyeri tangan kanan, nyeri kepala, terdapat perdarahan pada hidung dan mulut.

Kedua, Ziya Amira Putri Maulana (3) beralamat di RT 05/14, Cakung Kampung Pulo Jahe, Cakung Timur, Jakarta Timur, yang mana korban mengeluhkan nyeri tangan kiri dan terdapat luka lecet. Ketiga, Mutia Vicky Nurhidayati (25) beralamat di Kebon Kosong Kemayoran Gempol, Jakarta Pusat. Terdapat luka robek di siku tangan kiri, yang mana korban sedang hamil 14 minggu, dan tidak ada perdarahan dari jalan lahir, yang korban rencananya akan dirujuk ke RS sekitar Jakarta Pusat.