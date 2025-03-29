Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ini Identitas Korban Kecelakaan Maut di KM 142 Tol Cipali, Ada Ibu Hamil

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Sabtu, 29 Maret 2025 |14:41 WIB
Ini Identitas Korban Kecelakaan Maut di KM 142 Tol Cipali, Ada Ibu Hamil
Ilustrasi kecelakaan (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

CIREBON - Kecelakaan terjadi di KM 142 Tol Cikopo-Palimanan (Cipali) pada H-2 Lebaran 2025 atau Sabtu (29/3/2025) pagi tadi melibatkan 2 kendaraan, yang mana 1 orang korban meninggal dunia dan beberapa orang luka-luka di antaranya ibu hamil.

"Benar, korban kecelakaan Tol Cipali KM 142 datang ke aMIGD RSUD Cideres, Majalengka pada Sabtu (29/3/2025) sekitar pukul 03.00 WIB," ujar Wakil Direktur pelayanan Dan Penunjang Pelayanan RSUD Cideres Majalengka, Jawa Barat, Ega Bramasta Akidapi saat dikonfirmasi, Sabtu. 

Berdasarkan informasi di lapangan, ada 8 orang korban akibat kecelakaan yang melibatkan dua kendaraan tersebut. Dari 8 orang tersebut, 1 orang meninggal dunia bernama Melisa Dianawati (37) beralamat di RT 05/14, Cakung Kampung Pulo Jahe, Cakung Timur, Jakarta Timur, yang mana korban tiba di RSUD Cideres dalam kondisi meninggal dengan luka pada bagian kepala, pendarahan mulut, hidung, dan telinga.

Lalu, ada 7 korban selamat, pertama Arif Maulana (37) beralamat di RT 05/14, Cakung Kampung Pulo Jahe, Cakung Timur, Jakarta Timur. Korban mengeluhkan nyeri bagian pinggul yang membuat kaki sulit digerakkan, keluhan disertai dengan nyeri tangan kanan, nyeri kepala, terdapat perdarahan pada hidung dan mulut. 

Kedua, Ziya Amira Putri Maulana (3) beralamat di RT 05/14, Cakung Kampung Pulo Jahe, Cakung Timur, Jakarta Timur, yang mana korban mengeluhkan nyeri tangan kiri dan terdapat luka lecet. Ketiga, Mutia Vicky Nurhidayati (25) beralamat di Kebon Kosong Kemayoran Gempol, Jakarta Pusat. Terdapat luka robek di siku tangan kiri, yang mana korban sedang hamil 14 minggu, dan tidak ada perdarahan dari jalan lahir, yang korban rencananya akan dirujuk ke RS sekitar Jakarta Pusat.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/338/3193056/kecelakaan-gxJe_large.jpg
Sopir Teledor, Mobil Sedan Tabrak Transjakarta di Bundaran HI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/338/3192759/kecelakaan-rP9d_large.jpg
Truk Tabrak Separator di Tol Wiyoto Wiyono Arah Cawang, Lalin Macet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/340/3192702/atlet-gbjy_large.jpg
Tragis, 2 Atlet Terjun Payung Tewas Jatuh dari Ketinggian 10.000 Kaki di Pangandaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/18/3192520/anthony_joshua-nBvI_large.jpg
Petinju Anthony Joshua Kecelakaan Mobil di Nigeria, 2 Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/338/3190643/kecelakaan-sZQN_large.jpg
Pemotor Tewas Terlindas, Transjakarta: Kasusnya Ditangani Ditlantas Polda Metro
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/337/3190253/prabowo_subianto-kwtN_large.jpg
Ibu Siswa SD Kalibaru yang Ditabrak Mobil MBG Terharu Dijenguk Prabowo di RS
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement