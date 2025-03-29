Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

3 Motor Tabrakan di Megamendung Bogor, 1 Orang Tewas

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Sabtu, 29 Maret 2025 |17:00 WIB
3 Motor Tabrakan di Megamendung Bogor, 1 Orang Tewas
Ilustrasi kecelakaan (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

BOGOR - Kecelakaan yang melibatkan 3 motor terjadi di Jalan Alternatif Cikopo Selatan, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor. Satu orang dilaporkan meninggal dunia dalam kejadian ini.

Kanit Gakkum Satlantas Polres Bogor Ipda Ferdhyan mengatakan peristiwa itu terjadi sekira pukul 01.30 WIB dini hari tadi. Awalnya, korban yang berinisial MI (25) diketahui mengendarai motor Honda Revo melaju dari arah Gadog menuju Pasir Muncang.

"Kondisi jalan jalan lurus mendatar dan cuaca gerimis gelap malam hari," kata Ferdhyan dalam keterangannya, Sabtu (29/3/2025).

Di lokasi kejadian, bodi samping kiri motor korban menabrak body belakang samping kanan motor Honda Beat di depannya. Alhasil, motor korban hilang kendali dan akhirnya terjatuh ke sisi kiri jalan.

"Saat bersamaan (korban) tertabrak kembali motor lain yang bergerak searah di belakangnya," jelasnya.

Dalam kejadian ini, korban MI meninggal dunia di lokasi kejadian karena mengalami luka parag di bagian kepalanya dan dibawa ke RSUD Ciawi. 

"Korban meninggal dunia satu orang (MI), kerugian materi sekitar Rp 2 juta," pungkasnya.
 

(Arief Setyadi )

      
